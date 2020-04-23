Çocuklar Duymasın’ın yıldızı Ayşecan Tatari ve Edip Tepeli’den bebek haberi! Instagram’dan duyurdu

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Duygu karakteriyle hafızalara kazınan Ayşecan Tatari ile oyuncu eşi Edip Tepeli'den müjdeli haber geldi. Sosyal medyadan eşiyle olan fotoğrafını paylaşarak müjdeli haberi duyuran Tatari'nin paylaşımına binlerce yorum ve beğeni geldi.