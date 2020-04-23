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Haberler Galeri Çocuklar Duymasın’ın yıldızı Ayşecan Tatari ve Edip Tepeli’den bebek haberi! Instagram’dan duyurdu

Çocuklar Duymasın’ın yıldızı Ayşecan Tatari ve Edip Tepeli’den bebek haberi! Instagram’dan duyurdu

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Duygu karakteriyle hafızalara kazınan Ayşecan Tatari ile oyuncu eşi Edip Tepeli'den müjdeli haber geldi. Sosyal medyadan eşiyle olan fotoğrafını paylaşarak müjdeli haberi duyuran Tatari'nin paylaşımına binlerce yorum ve beğeni geldi.

Giriş Tarihi: 23.04.2020 17:08 Güncelleme Tarihi: 23.04.2020 17:10
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Çocuklar Duymasın’ın yıldızı Ayşecan Tatari ve Edip Tepeli’den bebek haberi! Instagram’dan duyurdu

Çocuklar Duymasın dizisindeki karakteriyle hafızalara kazınan Ayşecan Tatari ve Sefirin Kızı dizisinin Kavruk'ı Edip Tepeli, 2017 yılında New York'ta dünyaevine girmişti.

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Çocuklar Duymasın’ın yıldızı Ayşecan Tatari ve Edip Tepeli’den bebek haberi! Instagram’dan duyurdu

Mutlu evliliklerini sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla sık sık gözler önüne seren ikiliden müjdeli haber geldi.

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Çocuklar Duymasın’ın yıldızı Ayşecan Tatari ve Edip Tepeli’den bebek haberi! Instagram’dan duyurdu

Dizi çekimleri nedeniyle bir süredir eşi Edip Tepeli ile Bodrum'da yaşayan Ayşecan Tatari, bebek beklediğini sosyal medya hesabından duyurdu.

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Çocuklar Duymasın’ın yıldızı Ayşecan Tatari ve Edip Tepeli’den bebek haberi! Instagram’dan duyurdu

12 haftalık hamile olduğunu belirten Ayşecan Tatari, Edip Tepeli'nin göbeğini öptüğü fotoğrafı "Çocuğundan öptün beni" notu ile paylaştı.

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Çocuklar Duymasın’ın yıldızı Ayşecan Tatari ve Edip Tepeli’den bebek haberi! Instagram’dan duyurdu

Tepeli ise "Çocuğundan öptüm seni" notuyla aynı fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı. İkilinin fotoğrafına tebrik mesajı yağdı.