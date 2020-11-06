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06 Kasım 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'un memleketini hayranlarını şaşırttı Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'un memleketini hayranlarını şaşırttı Çocuklar Duymasın dizindeki Meltem rolüyle gönüllerde taht kuran Pınar Altuğ, dikkatleri yine üzerine çekti. Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarda adından söz ettiren güzel oyuncu son olarak sosyal medyada hediye postlarının altına etiketlenmesine isyan etmişti. Sosyal medya kullanıcıları tarafından yakından takip edilen Pınar Altuğ bu kez memleketiyle gündem oldu. Pınar Altuğ'un memleketini ilk kez duyanlar hayrete düştü. Giriş Tarihi: 06.11.2020 21:59 Güncelleme Tarihi: 06.11.2020 22:00
Çocuklar Duymasın dizindeki Meltem rolüyle gönüllerde taht kuran Pınar Altuğ, dikkatleri yine üzerine çekti. Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarda adından söz ettiren güzel oyuncu son olarak sosyal medyada hediye postlarının altına etiketlenmesine isyan etmişti. Sosyal medya kullanıcıları tarafından yakından takip edilen Pınar Altuğ bu kez memleketiyle gündem oldu. Pınar Altuğ'un memleketini ilk kez duyanlar hayrete düştü.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Kıvanç Tatlıtuğ - Annesi Bosna göçmeni Edirneli, babası ise Adanalı
Neslihan Atagül - Anne tarafı Rus, baba tarafı Çerkez
Çağatay Ulusoy - Anne Boşnak, baba Bulgaristan göçmeni
Cüneyt Arkın – Eskişehir