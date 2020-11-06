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Haberler Galeri Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'un memleketini hayranlarını şaşırttı

Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'un memleketini hayranlarını şaşırttı

Çocuklar Duymasın dizindeki Meltem rolüyle gönüllerde taht kuran Pınar Altuğ, dikkatleri yine üzerine çekti. Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarda adından söz ettiren güzel oyuncu son olarak sosyal medyada hediye postlarının altına etiketlenmesine isyan etmişti. Sosyal medya kullanıcıları tarafından yakından takip edilen Pınar Altuğ bu kez memleketiyle gündem oldu. Pınar Altuğ'un memleketini ilk kez duyanlar hayrete düştü.

Giriş Tarihi: 06.11.2020 21:59 Güncelleme Tarihi: 06.11.2020 22:00
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Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'un memleketini hayranlarını şaşırttı

Çocuklar Duymasın dizindeki Meltem rolüyle gönüllerde taht kuran Pınar Altuğ, dikkatleri yine üzerine çekti. Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarda adından söz ettiren güzel oyuncu son olarak sosyal medyada hediye postlarının altına etiketlenmesine isyan etmişti. Sosyal medya kullanıcıları tarafından yakından takip edilen Pınar Altuğ bu kez memleketiyle gündem oldu. Pınar Altuğ'un memleketini ilk kez duyanlar hayrete düştü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'un memleketini hayranlarını şaşırttı

Kıvanç Tatlıtuğ - Annesi Bosna göçmeni Edirneli, babası ise Adanalı

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Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'un memleketini hayranlarını şaşırttı

Neslihan Atagül - Anne tarafı Rus, baba tarafı Çerkez

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Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'un memleketini hayranlarını şaşırttı

Çağatay Ulusoy - Anne Boşnak, baba Bulgaristan göçmeni

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Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'un memleketini hayranlarını şaşırttı

Cüneyt Arkın – Eskişehir