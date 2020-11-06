Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'un memleketini hayranlarını şaşırttı

Çocuklar Duymasın dizindeki Meltem rolüyle gönüllerde taht kuran Pınar Altuğ, dikkatleri yine üzerine çekti. Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarda adından söz ettiren güzel oyuncu son olarak sosyal medyada hediye postlarının altına etiketlenmesine isyan etmişti. Sosyal medya kullanıcıları tarafından yakından takip edilen Pınar Altuğ bu kez memleketiyle gündem oldu. Pınar Altuğ'un memleketini ilk kez duyanlar hayrete düştü.