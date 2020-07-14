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Haberler Galeri Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'un kızıyla fotoğrafı olay oldu! 

Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'un kızıyla fotoğrafı olay oldu!

Magazin dünyasında büyük ilgiyle takip edilen Pınar Altuğ - Yağmur Atacan çiftinin çocukları Su Atacan'ın annesiyle çekilen fotoğrafı olay oldu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Pınar Altuğ'un kızıyla fotoğrafı büyük ilgi gördü. Pınar Altuğ'un özel hayatı sevenleri tarafından resmen mercek altına alınırken, kızı Su magazin dünyasının merkezine oturdu.

Giriş Tarihi: 14.07.2020 21:01 Güncelleme Tarihi: 14.07.2020 21:06
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Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'un kızıyla fotoğrafı olay oldu!
Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'un kızıyla fotoğrafı olay oldu!

Magazin dünyasının yakından takip ettiği çiftlerden Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çifti sosyal medyayı salladı. Resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Pınar Altuğ'un kızıyla olan fotoğrafları büyük ilgi gördü. Pınar Altuğ'un özel hayatı sevenleri tarafından adeta mercek altına alınırken, bebekleri magazin dünyasının merkezine oturdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'un kızıyla fotoğrafı olay oldu!
Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'un kızıyla fotoğrafı olay oldu!
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  • 82
Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'un kızıyla fotoğrafı olay oldu!
Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'un kızıyla fotoğrafı olay oldu!

İşte Pınar Altuğ ve kızı Su...

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Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'un kızıyla fotoğrafı olay oldu!
Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'un kızıyla fotoğrafı olay oldu!
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Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'un kızıyla fotoğrafı olay oldu!
Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'un kızıyla fotoğrafı olay oldu!

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