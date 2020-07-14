Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'un kızıyla fotoğrafı olay oldu!

Magazin dünyasının yakından takip ettiği çiftlerden Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çifti sosyal medyayı salladı. Resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Pınar Altuğ'un kızıyla olan fotoğrafları büyük ilgi gördü. Pınar Altuğ'un özel hayatı sevenleri tarafından adeta mercek altına alınırken, bebekleri magazin dünyasının merkezine oturdu.