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Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'un kızıyla fotoğrafı olay oldu!
Magazin dünyasında büyük ilgiyle takip edilen Pınar Altuğ - Yağmur Atacan çiftinin çocukları Su Atacan'ın annesiyle çekilen fotoğrafı olay oldu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Pınar Altuğ'un kızıyla fotoğrafı büyük ilgi gördü. Pınar Altuğ'un özel hayatı sevenleri tarafından resmen mercek altına alınırken, kızı Su magazin dünyasının merkezine oturdu.
Giriş Tarihi: 14.07.2020 21:01 Güncelleme Tarihi: 14.07.2020 21:06
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Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'un kızıyla fotoğrafı olay oldu!
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Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'un kızıyla fotoğrafı olay oldu!
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Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'un kızıyla fotoğrafı olay oldu!
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Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'un kızıyla fotoğrafı olay oldu!
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Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'un kızıyla fotoğrafı olay oldu!