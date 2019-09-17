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Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'dan mutlusu yok!

Çocuklar Duymasın adlı dizide Meltem karakterini oynayan Pınar Altuğ son zamanların en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Pınar Altuğ gerek yaptığı paylaşımlar gerek açıklamalarla son zamanlara damgasını vursa da yaptığı sosyal yardım projesiyle büyük alkış aldı. Pınar Altuğ, 2 Eylül'deki doğum gününü şaşalı bir partiyle kutlamamış, Instagram hesabından paylaştığı video ile sosyal yardım kampanyası başlatmıştı. Ünlü yıldızın kampanya sayesinde 13 kız çocuğuna burs verdiği ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 17.09.2019 07:15 Güncelleme Tarihi: 17.09.2019 07:19
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Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'dan mutlusu yok!

Pınar Altuğ 2 Eylül'deki doğum gününü şaşalı bir partiyle kutlamamış, Instagram hesabından paylaştığı video ile sosyal yardım kampanyası başlatmıştı.

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Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'dan mutlusu yok!

39 BİN LİRA TOPLANDI

Pınar Altuğ, "Kampanya büyük ilgi gördü. 39 bin lira toplandı. Bir öğrencinin masrafı 3 bin lira. 13 kız çocuğuna eğitim bursu sağladım." dedi.

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Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'dan mutlusu yok!

Konu hakkında konuşan Atacan, "Bana hediye yerine toplanan parayla 13 kız çocuğumuza burs sağladığımız için çok mutlu oldum. Bu bağışları sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum. Alsa unutamayacağım bir doğum günü hediyesi oldu" ifadelerini kullandı.

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Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'dan mutlusu yok!

Son zamanların en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Pınar Altuğ ile ilgili vatandaşların internette araştırmaları devam ederken en çok yıldız ismin değişimi merak edildi. İşte başta Pınar Altuğ olmak üzere birçok ünlü ismin zaman içindeki değişimi...

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Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'dan mutlusu yok!

Yıllardır ekrana Çocuklar Duymasın adlı dizide Meltem karakterini canlandıran Pınar Altuğ, eski fotoğraflarıyla sosyal medyaya damga vuruyor.