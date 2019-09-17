Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'dan mutlusu yok!
Çocuklar Duymasın adlı dizide Meltem karakterini oynayan Pınar Altuğ son zamanların en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Pınar Altuğ gerek yaptığı paylaşımlar gerek açıklamalarla son zamanlara damgasını vursa da yaptığı sosyal yardım projesiyle büyük alkış aldı. Pınar Altuğ, 2 Eylül'deki doğum gününü şaşalı bir partiyle kutlamamış, Instagram hesabından paylaştığı video ile sosyal yardım kampanyası başlatmıştı. Ünlü yıldızın kampanya sayesinde 13 kız çocuğuna burs verdiği ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 17.09.2019 07:15Güncelleme Tarihi: 17.09.2019 07:19