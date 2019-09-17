Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'dan mutlusu yok!

Son zamanların en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Pınar Altuğ ile ilgili vatandaşların internette araştırmaları devam ederken en çok yıldız ismin değişimi merak edildi. İşte başta Pınar Altuğ olmak üzere birçok ünlü ismin zaman içindeki değişimi...