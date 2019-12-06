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Çocuklar Duymasın yıldızı Pınar Altuğ ve kızı Su fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı

Usta oyuncu Pınar Altuğ, Çocuklar Duymasın'ın sona ermesiyle ailesine daha çok vakit ayırmaya başladı. Kızı Su ile daha çok vakit geçiren Pınar Altuğ, sosyal sorumluluk projelerinde de yer almaktan kaçmıyor. Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ, kızı Su ile yaptıkları aktivitelerin unutulmaz anlarını fotoğraflayarak sosyal medyada takipçileriyle paylaşıyor. Pınar Altuğ'un kızıyla olan fotoğrafları sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Giriş Tarihi: 06.12.2019 16:55 Güncelleme Tarihi: 06.12.2019 16:59
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Çocuklar Duymasın yıldızı Pınar Altuğ ve kızı Su fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı

Pınar Altuğ Çocuklar Duymasın'ın sona ermesinin ardından bir süredir başka projelerde yer almıyor. Kızı Su ile vakit geçiren Pınar Altuğ, Çocuklar Duymasın hayranlarının ilgi odağı oldu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Pınar Altuğ'un kızıyla olan fotoğrafları beğeni yağmuruna tutuldu. İşte Pınar Altuğ ve ünlülerin çocukları...

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Çocuklar Duymasın yıldızı Pınar Altuğ ve kızı Su fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı

Pınar Altuğ ve kızı Su

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Çocuklar Duymasın yıldızı Pınar Altuğ ve kızı Su fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı
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Çocuklar Duymasın yıldızı Pınar Altuğ ve kızı Su fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı
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Çocuklar Duymasın yıldızı Pınar Altuğ ve kızı Su fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı

Magazin dünyasının yakından takip ettiği çiftlerden Pelin Akil ve Anıl Altan ikizleriyle sosyal medyayı salladı. Resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Pelin Akil'in ikizleriyle olan fotoğrafları büyük ilgi gördü. Pelin Akil'in özel hayatı sevenleri tarafından adeta mercek altına alınırken, bebekleri magazin dünyasının merkezine oturdu.