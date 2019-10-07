Çocuk dizisinin küçük yıldızı Efe bakın kaç yaşında çıktı

Çocuk dizisindeki performansıyla dikkat çeken Mehmet Emin Güney, Efe rolüyle büyük beğeni topladı. Mehmet Emin Güney, kısa sürede Çocuk dizisindeki oyunculuğuyla Beren Gökyıldız ve Ata Berk Mutlu gibi sevilen çocuk oyuncular arasına girmeye aday gösterildi. Sevenleri internet dünyasında Mehmet Emin Güney'i araştırdı. Çocuk dizisinin küçük oyuncusu Mehmet Emin Güney'in yaşı merak konusu oldu. Peki Mehmet Emin Güney kaç yaşında?