Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si Belemir Temizsoy son halini görenler gözlerine inanamadı!
Bir döneme damgasını vuran Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si Belemir Temizsoy'un son hali görenleri şaşkına çevirdi. Çocuk yaşta ekranlarda karşımıza çıkan Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si Belemir Temizsoy, aradan geçen onca yıl sonra tekrar görüldü. Eski halinden adeta eser kalmayan Belemir Temizsoy, görenler tanımakta çok zorlandı. İşte birbirinden ünlü oyuncuların inanılmaz değişimleri...
Giriş Tarihi: 03.10.2019 12:14Güncelleme Tarihi: 03.10.2019 12:16