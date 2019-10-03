Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si Belemir Temizsoy son halini görenler gözlerine inanamadı!

Bir dönem ekranlara damga vuran çocuk yıldızların yıllar sonraki halleri görenleri hayrete düşürüyor. 2004–2007 yılları arasında yayınlanan ve yayından kalktıktan sonra da tekrarları reyting alan Cennet Mahallesi dizisinde yer alan oyuncuları, şimdi de TV ekranlarında görüyoruz. Peki dizinin en küçük oyuncularından Ayşe'nin şimdiki hali nasıl? İşte Ayşe rolüyle tanıdığımız Belemir Temizsoy başta olmak üzere çocuk yıldızların şimdiki halleri...