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Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si Belemir Temizsoy son halini görenler gözlerine inanamadı!

Bir döneme damgasını vuran Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si Belemir Temizsoy'un son hali görenleri şaşkına çevirdi. Çocuk yaşta ekranlarda karşımıza çıkan Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si Belemir Temizsoy, aradan geçen onca yıl sonra tekrar görüldü. Eski halinden adeta eser kalmayan Belemir Temizsoy, görenler tanımakta çok zorlandı. İşte birbirinden ünlü oyuncuların inanılmaz değişimleri...

Giriş Tarihi: 03.10.2019 12:14 Güncelleme Tarihi: 03.10.2019 12:16
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Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si Belemir Temizsoy son halini görenler gözlerine inanamadı!

Bir dönem ekranlara damga vuran çocuk yıldızların yıllar sonraki halleri görenleri hayrete düşürüyor. 2004–2007 yılları arasında yayınlanan ve yayından kalktıktan sonra da tekrarları reyting alan Cennet Mahallesi dizisinde yer alan oyuncuları, şimdi de TV ekranlarında görüyoruz. Peki dizinin en küçük oyuncularından Ayşe'nin şimdiki hali nasıl? İşte Ayşe rolüyle tanıdığımız Belemir Temizsoy başta olmak üzere çocuk yıldızların şimdiki halleri...

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Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si Belemir Temizsoy son halini görenler gözlerine inanamadı!

Çöpçüler Kralı'nda abileri gibi fazlasıyla sert bir çocuk karaktere hayat veren o ismi yıllar sonra görünce çok şaşıracaksınız!

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Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si Belemir Temizsoy son halini görenler gözlerine inanamadı!

Çöpçüler Kralı filminin küçük oyuncusu Remzi Ekmekçi'yi hatırlamayan yok gibidir. Hacer'in 4 erkek kardeşinden en ufağı olan Ekmekçi, kısa sahneleri olmasına karşın akılda kalan karakterlerden oldu.

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Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si Belemir Temizsoy son halini görenler gözlerine inanamadı!

Çöpçüler Kralı dışında Devlet Kuşu, İstanbul 79 gibi filmlerde de rol aldı.

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Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si Belemir Temizsoy son halini görenler gözlerine inanamadı!

İşte Remzi Ekmekçi'nin son hali.