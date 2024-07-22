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Cennet Mahallesi Aliş'in son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi! Yıllar içindeki değişimi herkesi şoke ediyor...

2004 yılında yayınlanmaya başlanan efsane dizi Cennet Mahallesi'nin oyuncuları yıllar sonraki halleriyle resmen ağızları açık bırakıyor. Canlandırdığı Aliş karakteri ile hafızalara kazınan çocuk oyuncu Seyit Karabulut ise bu isimlerden biri. İşte şimdilerde evli mutlu ve çocuklu olan Karabulut'un son hali...

ahaber.com.tr
Giriş: 22.07.2024 15:56 Güncelleme: 22.07.2024 16:10
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Cennet Mahallesi Aliş’in son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi! Yıllar içindeki değişimi herkesi şoke ediyor...

Çağla Şıkel, Melek Baykal, Alişan gibi usta oyuncuların yer aldığı dizinin unutulmaz karakterlerinden biri olan Aliş'i canlandıran Seyit Karabulut, yıllar sonra yeniden gündem oldu.

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Cennet Mahallesi Aliş’in son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi! Yıllar içindeki değişimi herkesi şoke ediyor...

Yıllar geçmesine rağmen unutulmayan ve tekrar bölümleri günümüzde bile izlenen Cennet Mahallesi dizisi, her bölümüyle izleyicileri kahkahaya boğmuştu.

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Cennet Mahallesi Aliş’in son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi! Yıllar içindeki değişimi herkesi şoke ediyor...

Efsane dizide hafızalara Aliş olarak kazınan Seyit Karabulut yıllar sonra gündeme geldi.

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Cennet Mahallesi Aliş’in son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi! Yıllar içindeki değişimi herkesi şoke ediyor...

Karabulut değişimi ile herkesi şaşkına çeviriyor.

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Cennet Mahallesi Aliş’in son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi! Yıllar içindeki değişimi herkesi şoke ediyor...

Şimdilerde 29 yaşında olan Seyit Karabulut, Türk televizyonunun unutulmaz dizilerinden biri olan "Cennet Mahallesi" ile akıllarda yer edinmişti. Seyit Karabulut, hayatını Cansu Karabulut ile birleştirerek nikah masasına oturdu. Çiftin mutlu evliliğinden bir oğulları dünyaya geldi.