Cennet Mahallesi Aliş'in son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi! Yıllar içindeki değişimi herkesi şoke ediyor...

2004 yılında yayınlanmaya başlanan efsane dizi Cennet Mahallesi'nin oyuncuları yıllar sonraki halleriyle resmen ağızları açık bırakıyor. Canlandırdığı Aliş karakteri ile hafızalara kazınan çocuk oyuncu Seyit Karabulut ise bu isimlerden biri. İşte şimdilerde evli mutlu ve çocuklu olan Karabulut'un son hali...