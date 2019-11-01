Cenk Küpeli’nin ailesinde çıkan Demet Şener krizi büyüdü!

Demet Şener ve Cenk Küpeli'nin ani evliliğinin ardından Küpeli ailesinde çıkan kriz giderek büyüdü. Cenk Küpeli'nin babası Avni Küpeli'nin yaptığı açıklamaların ardından bu kez annesinden çarpıcı açıklamalar geldi. Oğullarıyla görüşmek isteyen aile Küpeli'nin 'Demet olmadan görüşmem' isteğini kabul etmedi. Bu olay sonrası aralarının iyice açılmasına isyan eden anne, "Oğlumu bizden çaldı" dedi.