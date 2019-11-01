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Cenk Küpeli’nin ailesinde çıkan Demet Şener krizi büyüdü!

Demet Şener ve Cenk Küpeli'nin ani evliliğinin ardından Küpeli ailesinde çıkan kriz giderek büyüdü. Cenk Küpeli'nin babası Avni Küpeli'nin yaptığı açıklamaların ardından bu kez annesinden çarpıcı açıklamalar geldi. Oğullarıyla görüşmek isteyen aile Küpeli'nin 'Demet olmadan görüşmem' isteğini kabul etmedi. Bu olay sonrası aralarının iyice açılmasına isyan eden anne, "Oğlumu bizden çaldı" dedi.

Giriş Tarihi: 01.11.2019 16:51 Güncelleme Tarihi: 01.11.2019 16:56
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Cenk Küpeli’nin ailesinde çıkan Demet Şener krizi büyüdü!

Cenk Küpeli'nin Demet Şener'le evliliğinin ardından ailesiyle arası açılmıştı. Oğullarıyla görüşemeyen Küpeli ailesi adeta isyan etti. Dün baba Avni Küpeli'den gelen açıklamaların ardından bugün bir çıkış da anne Oya Küpeli'den geldi.

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Cenk Küpeli’nin ailesinde çıkan Demet Şener krizi büyüdü!

2. Sayfa programının haberine göre; Cenk Küpeli defalarca ailesinin yaşadığı Ankara'ya gitse de anne ve babasının arama ve görüşme isteklerine yanıt vermedi.

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Cenk Küpeli’nin ailesinde çıkan Demet Şener krizi büyüdü!

Oğullarıyla baş başa kalmak isteyen aile Cenk Küpeli'nin "Demet olmadan görüşmem" isteğini kabul etmeyince Cenk Küpeli ile anne ve babasının arası iyice açıldı.

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Cenk Küpeli’nin ailesinde çıkan Demet Şener krizi büyüdü!

Anne Oya Küpeli geçen hafta sonu bir yakınına gözyaşları içinde şöyle yakındı:

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Cenk Küpeli’nin ailesinde çıkan Demet Şener krizi büyüdü!

"Ankara'ya geliyor. Bizimle görüşmeden dönüyor. Demet Şener onu kabul etmedik diye bize resmen nispet yapıyor. Bir türlü içime sindiremiyorum. Canım oğlumu görememek bana acı veriyor. Bu evliliği asla kabul etmeyeceğim. Oğlumla aramızı açanları affetmeyeceğim"