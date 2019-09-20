Cenk Küpeli ile jet hızıyla evlenen Demet Şener hamile mi?

Demet Şener, İbrahim Kutluay ile 10 yıllık evliliğinin olaylı bir şekilde bitmesinin hemen ardından kendisinden 12 yaş küçük Cenk Küpeli ile dünyaevine girdi. Geçtiğimiz Haziran ayında 2. kez evlenen Demet Şener'in hamile olduğu iddia edildi. 42 yaşındaki Demet Şener'in Cenk Küpeli ile evlilik nedeni bebek mi? İşte Demet Şener'den hamilelik açıklaması...