Cemal Güzelci kimdir, ne iş yapıyor? Hülya Avşar'ın sevgilisi Cemal Güzelci kaç yaşında ve nereli?

Cemal Güzelci kimdir, kaç yaşında? Hülya Avşar'ın yeni sevgilisi Cemal Güzelci'nin hayat hikayesi merak ediliyor. Çarşamba akşamı Yeniköy'de bir mekanda görüntülenen iki sevgili, romantik akşam yemeği sırasında neşeli anlar yaşadı. İkilinin fotoğraflarının ortaya çıkmasının ardından Cemal Güzelci hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, Cemal Güzelci kimdir, ne iş yapıyor? Hülya Avşar'ın sevgilisi Cemal Güzelci kaç yaşında ve nereli?

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 19.02.2022 16:10 Güncelleme Tarihi: 19.02.2022 16:10 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL