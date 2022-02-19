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Haberler Galeri Cemal Güzelci kimdir, ne iş yapıyor? Hülya Avşar'ın sevgilisi Cemal Güzelci kaç yaşında ve nereli?

Cemal Güzelci kimdir, ne iş yapıyor? Hülya Avşar'ın sevgilisi Cemal Güzelci kaç yaşında ve nereli?

Cemal Güzelci kimdir, kaç yaşında? Hülya Avşar'ın yeni sevgilisi Cemal Güzelci'nin hayat hikayesi merak ediliyor. Çarşamba akşamı Yeniköy'de bir mekanda görüntülenen iki sevgili, romantik akşam yemeği sırasında neşeli anlar yaşadı. İkilinin fotoğraflarının ortaya çıkmasının ardından Cemal Güzelci hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, Cemal Güzelci kimdir, ne iş yapıyor? Hülya Avşar'ın sevgilisi Cemal Güzelci kaç yaşında ve nereli?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.02.2022 16:10 Güncelleme Tarihi: 19.02.2022 16:10
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Cemal Güzelci kimdir, ne iş yapıyor? Hülya Avşar’ın sevgilisi Cemal Güzelci kaç yaşında ve nereli?

Cemal Güzelci kimdir? Ünlü oyuncu ve sunucu Hülya Avşar'ın iş insanı Cemal Güzelci ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. Yeniköy'deki bir mekanda görüntülenen çift, romantik akşam yemeği sırasında neşeli anlar yaşadı Güzelci'nin Avşar'ı alnından öptüğü görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Cemal Güzelci hakkında araştırmalar başladı. Peki, Cemal Güzelci kimdir, ne iş yapıyor? Hülya Avşar'ın sevgilisi Cemal Güzelci kaç yaşında ve nereli? İşte Cemal Güzelci'nin hayat hikayesi...

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Cemal Güzelci kimdir, ne iş yapıyor? Hülya Avşar’ın sevgilisi Cemal Güzelci kaç yaşında ve nereli?

CEMAL GÜZELCİ KİMDİR, NE İŞ YAPIYOR?

Cemal Güzelci, İstanbul'un Fatih ilçesinde yer alan Pertevniyal Lisesi mezunudur.

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Cemal Güzelci kimdir, ne iş yapıyor? Hülya Avşar’ın sevgilisi Cemal Güzelci kaç yaşında ve nereli?

1992 yılından itibaren deri giyim sektöründe çeşitli kademelerde çalışmıştır.

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Cemal Güzelci kimdir, ne iş yapıyor? Hülya Avşar’ın sevgilisi Cemal Güzelci kaç yaşında ve nereli?

Derlüks Yönetim Kurulu Başkanı olan Cemal Güzelci, 2002 yılında Derlüks'ün kuruluşunda bulunmuş, 2008 yılında da şirketin büyük ortağı olmuştur.

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Cemal Güzelci kimdir, ne iş yapıyor? Hülya Avşar’ın sevgilisi Cemal Güzelci kaç yaşında ve nereli?

İyi derecede Rusça bilen Güzelci'nin futbolcu Burak Yılmaz ile yakın arkadaş olduğu biliniyor.