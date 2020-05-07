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Cem Yılmaz’dan Serenay Sarıkaya ile evlenecekleri iddiasına cevap geldi!
Aşklarıyla magazin gündemine bomba gibi düşen Cem Yılma ve Serenay Sarıkaya, evlenecekleri iddialarıyla gündeme gelmişti. Yaklaşık 45 gündür birlikte karantinada olan ikilinin, salgın sonrası görkemli bir düğünle dünyaevine gireceği iddia edilmişti. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Cem Yılmaz'dan evlilik açıklaması geldi.
Giriş Tarihi: 07.05.2020 10:23 Güncelleme Tarihi: 07.05.2020 10:26
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