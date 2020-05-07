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Haberler Galeri Cem Yılmaz’dan Serenay Sarıkaya ile evlenecekleri iddiasına cevap geldi!

Cem Yılmaz’dan Serenay Sarıkaya ile evlenecekleri iddiasına cevap geldi!

Aşklarıyla magazin gündemine bomba gibi düşen Cem Yılma ve Serenay Sarıkaya, evlenecekleri iddialarıyla gündeme gelmişti. Yaklaşık 45 gündür birlikte karantinada olan ikilinin, salgın sonrası görkemli bir düğünle dünyaevine gireceği iddia edilmişti. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Cem Yılmaz'dan evlilik açıklaması geldi.

Giriş Tarihi: 07.05.2020 10:23 Güncelleme Tarihi: 07.05.2020 10:26
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Cem Yılmaz’dan Serenay Sarıkaya ile evlenecekleri iddiasına cevap geldi!

Karantina sürecini birlikte geçiren Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz günlerde evlenecekleri iddiasıyla gündeme geldi. Ünlü komedyen, evlilik iddialarına Twitter üzerinden yanıt verdi.

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Cem Yılmaz’dan Serenay Sarıkaya ile evlenecekleri iddiasına cevap geldi!

Serenay Sarıkaya ile komedyen Cem Yılmaz, üç ay önce Atina'da fotoğraflanmıştı. Bu görüntülerin ardından sürpriz aşk magazin gündeminde bomba etkisi yaratmıştı.

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Cem Yılmaz’dan Serenay Sarıkaya ile evlenecekleri iddiasına cevap geldi!

Görüntülerin ardından bir süre sessizliğini koruyan çiftten Sarıkaya, Atina dönüşü İstanbul Havalimanı'nda, "Ne söyleyeyim ki her şey gördüğünüz gibi" demişti.

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Cem Yılmaz’dan Serenay Sarıkaya ile evlenecekleri iddiasına cevap geldi!

Ardından objektiflerden kaçmayan Yılmaz - Sarıkaya çifti, ilişkilerinin çok güzel gittiğini söylemişti.

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Cem Yılmaz’dan Serenay Sarıkaya ile evlenecekleri iddiasına cevap geldi!

Corona virüs salgını nedeniyle 45 gündür birlikte karantinada olan çiftin birbirlerini daha iyi tanıyarak evlilik provası yaptığı söylendi.