Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya hakkında ilk kez konuştu! Tiye aldı

Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya, bir süredir ilişkileri olduğu iddiasını reddetse de Atina'dan ortaya çıkan görüntüleri aşklarını kanıtlamış oldu. Atina dönüşü havalimanında görüntülenen Serenay Sarıkaya, aşk yaşadıkları iddialarını doğrulamış, "Her şey gördüğünüz gibi" demişti. Bugün bir etkinliğe katılan Cem Yılmaz ise yeni ilişkisi hakkında ilk kez konuştu. Ünlü komedyen, Sarıkaya ile arasındaki 18 yaş farkıyla ilgili soruları da tiye aldı.