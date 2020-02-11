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Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya hakkında ilk kez konuştu! Tiye aldı

Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya, bir süredir ilişkileri olduğu iddiasını reddetse de Atina'dan ortaya çıkan görüntüleri aşklarını kanıtlamış oldu. Atina dönüşü havalimanında görüntülenen Serenay Sarıkaya, aşk yaşadıkları iddialarını doğrulamış, "Her şey gördüğünüz gibi" demişti. Bugün bir etkinliğe katılan Cem Yılmaz ise yeni ilişkisi hakkında ilk kez konuştu. Ünlü komedyen, Sarıkaya ile arasındaki 18 yaş farkıyla ilgili soruları da tiye aldı.

Giriş Tarihi: 11.02.2020 12:56 Güncelleme Tarihi: 11.02.2020 12:57
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Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya hakkında ilk kez konuştu! Tiye aldı

Defne Samyeli ile yollarını ayıran Cem Yılmaz, genç oyuncu Serenay Sarıkaya ile aşk yaşamaya başladı. Önceki gün Atina'da Sarıkaya ile görüntülenen Yılmaz, yeni ilişkisi hakkında ilk kez konuştu.

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Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya hakkında ilk kez konuştu! Tiye aldı

"ÇOK ŞAHANE BİR HAYATIM VAR"

Bugün bir etkinliğe katılan Cem Yılmaz, mekanın önünde kendisini bekleyen muhabirlerle sohbet etti. 2. Sayfa programının muhabirlerine açıklama yapan Cem Yılmaz, yeni ilişkisi hakkında "Çok şahane bir hayatım var. Atina tatilim çok güzel geçti" dedi.

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Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya hakkında ilk kez konuştu! Tiye aldı

YAŞ FARKI SORULARINI TİYE ALDI

Serenay Sarıkaya ile arasında 18 yaş fark bulunan Cem Yılmaz, muhabirlerin ısrarlı soruları üzerine gülümseyerek "Nüfus müdürlüğünden mi?" diyerek espri yaptı.

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Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya hakkında ilk kez konuştu! Tiye aldı

Keyifli olduğu gözlenen Yılmaz, "Bu güzel sorular için teşekkür ederim" diyerek muhabirlerin yanından ayrıldı.

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Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya hakkında ilk kez konuştu! Tiye aldı

SERENAY AŞK YAŞADIKLARINI DOĞRULADI

Dün Atina tatili dönüşü havalimanında görüntülenen Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya ile ilgili sorulara sinirlenmiş ve magazin muhabirlerine 'sen kimsin' diyerek sert çıkmıştı.