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Haberler Galeri Cem Yılmaz ile görüntülenen Serenay Sarıkaya'dan şaşırtan tepki!

Cem Yılmaz ile görüntülenen Serenay Sarıkaya'dan şaşırtan tepki!

Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz aşklarıyla 2020'ye damga vururken çift karantina sürecini de birlikte geçirmeye başladı. Evlenecekleri iddialarıyla gündeme gelen ikili, önceki gün Cem Yılmaz'ın Etiler'deki evinden çıkarken görüntülendi. Kameraları görünce gergin tavırlar sergileyen Serenay Sarıkaya, gösterdiği tepki ile şaşırttı.

Giriş Tarihi: 08.05.2020 12:14 Güncelleme Tarihi: 08.05.2020 12:17
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Cem Yılmaz ile görüntülenen Serenay Sarıkaya'dan şaşırtan tepki!

Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya, önceki gün Cem Yılmaz'ın Etiler'deki evinin önünde görüntülendi. Yılmaz, cipin içinde sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın evden çıkmasını beklerken, 28 yaşındaki Sarıkaya, kapıda objektifleri görünce verdiği tepkiyle dikkat çekti. Cem ve Serenay'ın yüzündeki gerginlik kameralara işte böyle yansı...

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Cem Yılmaz ile görüntülenen Serenay Sarıkaya'dan şaşırtan tepki!

Cem Yılmaz, önceki gün Etiler'deki evinin önünde görüntülendi.

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Cem Yılmaz ile görüntülenen Serenay Sarıkaya'dan şaşırtan tepki!

Yılmaz, cipin içinde, sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın evden çıkmasını bekliyordu.

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Cem Yılmaz ile görüntülenen Serenay Sarıkaya'dan şaşırtan tepki!

Posta gazetesinde yer alan habere göre; 28 yaşındaki güzel oyuncu, objektifleri görünce kapıda kalakaldı.

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Cem Yılmaz ile görüntülenen Serenay Sarıkaya'dan şaşırtan tepki!

SORULARA YANIT VERMEDİ

Daha sonra şaşkınlığını atlatıp cipe binen Serenay, evliliğe dair sorulara yanıt vermedi.