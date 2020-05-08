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Cem Yılmaz ile görüntülenen Serenay Sarıkaya'dan şaşırtan tepki!
Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz aşklarıyla 2020'ye damga vururken çift karantina sürecini de birlikte geçirmeye başladı. Evlenecekleri iddialarıyla gündeme gelen ikili, önceki gün Cem Yılmaz'ın Etiler'deki evinden çıkarken görüntülendi. Kameraları görünce gergin tavırlar sergileyen Serenay Sarıkaya, gösterdiği tepki ile şaşırttı.
Giriş Tarihi: 08.05.2020 12:14 Güncelleme Tarihi: 08.05.2020 12:17
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