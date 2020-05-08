Cem Yılmaz ile görüntülenen Serenay Sarıkaya'dan şaşırtan tepki!

Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya, önceki gün Cem Yılmaz'ın Etiler'deki evinin önünde görüntülendi. Yılmaz, cipin içinde sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın evden çıkmasını beklerken, 28 yaşındaki Sarıkaya, kapıda objektifleri görünce verdiği tepkiyle dikkat çekti. Cem ve Serenay'ın yüzündeki gerginlik kameralara işte böyle yansı...

