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Haberler Galeri Çatlak Şanzel’in Armağan Çağlayan’ın programındaki açıklamalarına sosyal medyadan tepki yağdı!

Çatlak Şanzel’in Armağan Çağlayan’ın programındaki açıklamalarına sosyal medyadan tepki yağdı!

Çatlak Şanzel lakabıyla bilinen şarkıcı Şanzel Çetin, Armağan Çağlayan'ın programın yaptığı açıklamalarla tepki topladı. Geçmişti bir doktoru öldürdüğünü anlatan Şanzel, cinayeti ti'ye alan açıklamalar yaptı. Henüz 17 yaşındayken bir doktoru öldüren ve yaşadıklarını anlatırken oldukça eğlenen Şanzel'e sosyal medyadan tepki yağdı.

Giriş Tarihi: 27.06.2020 17:57 Güncelleme Tarihi: 27.06.2020 18:03
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Çatlak Şanzel’in Armağan Çağlayan’ın programındaki açıklamalarına sosyal medyadan tepki yağdı!

'Çatlak Şanzel' lakabıyla tanınan şarkıcı Şanzel Çetin'in Armağan Çağlayan'ın YouTube programına konuk oldu. 17 yaşında işlediği cinayeti anlatan Şanzel'in sözleri sosyal medyadan tepki yağmasına neden oldu.

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Çatlak Şanzel’in Armağan Çağlayan’ın programındaki açıklamalarına sosyal medyadan tepki yağdı!

Hürriyet'in haberine göre şarkıcı, babaannesinin ölümüne neden olduğuna inandığı doktoru tabancayla vurduğunu söyledi. İşte Şanzel'in yaptığı o açıklamalar:

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Çatlak Şanzel’in Armağan Çağlayan’ın programındaki açıklamalarına sosyal medyadan tepki yağdı!

"Babaannem yanlış ameliyatla vefat etti. Onu öldüren doktoru öldürdüm. Ben de çocuktum, 17 yaşındaydım. 36 sene hapis cezası aldım, 24'e indi. O zaman cezanın 3'te biri yatılıyordu. 7 sene 2 ay 10 gün yattım. Sonra alışkanlık yaptı, birkaç kere de yaralamadan girdim."

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Çatlak Şanzel’in Armağan Çağlayan’ın programındaki açıklamalarına sosyal medyadan tepki yağdı!

Şanzel'in yaptığı açıklamalar karşısında Armağan Çağlayan'ın kahkaha atması da izleyenleri kızdırdı. Başta sağlık sektörü çalışanları olmak üzere çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, yaptıkları yorumlarla iki isme tepki gösterdi.

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Çatlak Şanzel’in Armağan Çağlayan’ın programındaki açıklamalarına sosyal medyadan tepki yağdı!

ÇALKANTILI BİR YAŞAM

1982 doğumlu Şanzel Çetin, 'Ankaralı' olarak bilinse de aslında Kahramanmaraşlı. 12 yaşında düğünlerde sahne almaya başlayan Şanzel, 17 yaşındayken cinayetten cezaevine girdi ve o yıllarda hiç tanımadığı bir adamla evlendi. Resmi kayıtlarda halen evli görünen Çetin, eşini yalnızca iki kere gördüğünü söylüyor. Çetin, Ankara'da pavyonlarda sahneye çıkıyor.