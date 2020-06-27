Çatlak Şanzel’in Armağan Çağlayan’ın programındaki açıklamalarına sosyal medyadan tepki yağdı!

"Babaannem yanlış ameliyatla vefat etti. Onu öldüren doktoru öldürdüm. Ben de çocuktum, 17 yaşındaydım. 36 sene hapis cezası aldım, 24'e indi. O zaman cezanın 3'te biri yatılıyordu. 7 sene 2 ay 10 gün yattım. Sonra alışkanlık yaptı, birkaç kere de yaralamadan girdim."