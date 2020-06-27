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Çatlak Şanzel’in Armağan Çağlayan’ın programındaki açıklamalarına sosyal medyadan tepki yağdı!
Çatlak Şanzel lakabıyla bilinen şarkıcı Şanzel Çetin, Armağan Çağlayan'ın programın yaptığı açıklamalarla tepki topladı. Geçmişti bir doktoru öldürdüğünü anlatan Şanzel, cinayeti ti'ye alan açıklamalar yaptı. Henüz 17 yaşındayken bir doktoru öldüren ve yaşadıklarını anlatırken oldukça eğlenen Şanzel'e sosyal medyadan tepki yağdı.
Giriş Tarihi: 27.06.2020 17:57 Güncelleme Tarihi: 27.06.2020 18:03
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