Caroline Yılmaz’dan Serdar Ortaç itirafı: 10 yıl boyunca sanal olarak...

Caroline Yılmaz, yeni çıkardığı şarkısının klip çekiminde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir dönem aşk yaşadığı Serdar Ortaç'la ilgili geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Yılmaz, "Serdar benim için bir projeydi" diyerek herkesi şaşırtmıştı. Ortaç'la ilgili yeni açıklamalar yapan Yılmaz, bu sefer de şarkıcıyla 10 yıl sanal aşk yaşadıklarını anlattı.