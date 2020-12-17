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17 Aralık 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Caroline Yılmaz’dan Serdar Ortaç itirafı: 10 yıl boyunca sanal olarak... Caroline Yılmaz’dan Serdar Ortaç itirafı: 10 yıl boyunca sanal olarak...
Caroline Yılmaz, yeni çıkardığı şarkısının klip çekiminde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir dönem aşk yaşadığı Serdar Ortaç'la ilgili geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Yılmaz, "Serdar benim için bir projeydi" diyerek herkesi şaşırtmıştı. Ortaç'la ilgili yeni açıklamalar yapan Yılmaz, bu sefer de şarkıcıyla 10 yıl sanal aşk yaşadıklarını anlattı.
Giriş Tarihi: 17.12.2020 10:00 Güncelleme Tarihi: 17.12.2020 10:03
Çıktığı zaman dünya müzik listesini kasıp kavuran, geçtiğimiz yıl Ahmet Kural'in da bir film için seslendirdiği 'Sie lieght in meinen armen' adlı şarkıya Türkçe sözler yazan Caroline Yılmaz, önceki gün Levent'te klip çekti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ramiz Özbay da sevgilisi Caroline Yılmaz'ı çekimler esnasında yalnız bırakmadı.
'Terminator' ve 'Star Trek' gibi yapımları andıran klip ortamının fikrinin Ramiz Özbay'dan çıktığı öğrenildi.
Şarkıcı, "Klip akıllara sanal aşkları getiriyor. Sizin böyle bir deneyiminiz var mı?" sorusu üzerine Caroline Yılmaz, Serdar Ortaç'la 10 sene sanal mecra üzerinden sohbet edip aşk yaşadığını ama asla kendisinin Serdar Ortaç olduğunu bilmediğini, bunu sonradan öğrendiğini anlattı.
"BİR MİLYON TL VERSELER OKUMAM"
Serdar Ortaç, "Başkasının şarkısını bir milyon TL verseler okumam. Caroline'nin ise hatırı büyük" demişti. İkili, 14 Şubat'ta yayınlanan şarkıda düet yapmıştı.