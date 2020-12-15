Cansu Dere’den anlamlı bağış! Tüm borçları üstlendi…

Şu sıralar Sadakatsiz dizisiyle adından söz ettiren Cansu Dere, yaptığı bağışla gönülleri fethetti. Sokak hayvanlarına yardım eden gönüllerin oluşturduğu iki sosyal platformun tüm borçlarını üstlenen Dere, yaptığı bağışla takdir topladı.