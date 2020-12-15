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15 Aralık 2020, Salı
ANA SAYFA Cansu Dere’den anlamlı bağış! Tüm borçları üstlendi…
Şu sıralar Sadakatsiz dizisiyle adından söz ettiren Cansu Dere, yaptığı bağışla gönülleri fethetti. Sokak hayvanlarına yardım eden gönüllerin oluşturduğu iki sosyal platformun tüm borçlarını üstlenen Dere, yaptığı bağışla takdir topladı.
Giriş Tarihi: 15.12.2020 16:42 Güncelleme Tarihi: 15.12.2020 16:56
Sadakatsiz dizisiyle büyük çıkış yakalayan Cansu Dere hayvanlar için yaptığı bağışla 7'den 70'e herkesin takdirini kazandı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Oyunculuğuyla adından sıkça söz ettiren Dere hayvanlar için yaptığı bağışla yeniden gündeme geldi. Dere, hayvanlara yardım eden gönüllerin oluşturduğu iki sosyal platformunun tüm klinik borçlarını ödedi.
Hürriyet'in haberine göre; Dere, hayvanlar için yaptığı bağışla büyük takdir topladı. Dere, sokak hayvanlarının veteriner masraflarını üstlenirken gönüllülerin oluşturduğu iki kliniğin borcunu sildi.
'Kurtaranev' ve 'orman beslemesi' isimli iki Instagram hesabı, Cansu Dere'ye bu bağışından dolayı teşekkür etti.
Yapılan paylaşımda "Kurtaran Ev çocukları için yaptığınız destek için çook teşekkür ederiz. İyi ki varsınız" ifadelerine yer verildi.