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Cansu Dere’den anlamlı bağış! Tüm borçları üstlendi…

Şu sıralar Sadakatsiz dizisiyle adından söz ettiren Cansu Dere, yaptığı bağışla gönülleri fethetti. Sokak hayvanlarına yardım eden gönüllerin oluşturduğu iki sosyal platformun tüm borçlarını üstlenen Dere, yaptığı bağışla takdir topladı.

Giriş Tarihi: 15.12.2020 16:42 Güncelleme Tarihi: 15.12.2020 16:56
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Cansu Dere’den anlamlı bağış! Tüm borçları üstlendi…

Sadakatsiz dizisiyle büyük çıkış yakalayan Cansu Dere hayvanlar için yaptığı bağışla 7'den 70'e herkesin takdirini kazandı.

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Cansu Dere’den anlamlı bağış! Tüm borçları üstlendi…

Oyunculuğuyla adından sıkça söz ettiren Dere hayvanlar için yaptığı bağışla yeniden gündeme geldi. Dere, hayvanlara yardım eden gönüllerin oluşturduğu iki sosyal platformunun tüm klinik borçlarını ödedi.

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Cansu Dere’den anlamlı bağış! Tüm borçları üstlendi…

Hürriyet'in haberine göre; Dere, hayvanlar için yaptığı bağışla büyük takdir topladı. Dere, sokak hayvanlarının veteriner masraflarını üstlenirken gönüllülerin oluşturduğu iki kliniğin borcunu sildi.

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Cansu Dere’den anlamlı bağış! Tüm borçları üstlendi…

'Kurtaranev' ve 'orman beslemesi' isimli iki Instagram hesabı, Cansu Dere'ye bu bağışından dolayı teşekkür etti.

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Cansu Dere’den anlamlı bağış! Tüm borçları üstlendi…

Yapılan paylaşımda "Kurtaran Ev çocukları için yaptığınız destek için çook teşekkür ederiz. İyi ki varsınız" ifadelerine yer verildi.