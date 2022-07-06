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Caner Toygar’dan yıllar sonra ‘bardak’ itirafı! Meğer kandırmışlar…

atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Esra Erol'da'nın sevilen muhabiri Caner Toygar, yıllar önce yaşanan bardak kırma olayıyla ilgili konuştu. Konuk olduğu programa Tülin Koca'nın telefonla bağlanması sonucu çileden çıkar Toygar su bardağını kafasında kırmıştı. Hakkında yanlış bilinenleri açıklayan Toygar o hareketinin sebebini de ilk kez açıkladı.

Giriş Tarihi: 06.07.2022 16:26
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Caner Toygar’dan yıllar sonra ‘bardak’ itirafı! Meğer kandırmışlar…

Tüm Türkiye'nin evlilik yarışmasında Tülin Koca'yla yaşadığı aşkla tanıdığı Caner Toygar geçtiğimiz günlerde sağlık durumu hakkında yaptığı açıklamayla herkesi korkutmuştu. Toygar bu kez de yıllar sonra gelen kafada bardak kırma itirafıyla gündemde.

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Caner Toygar’dan yıllar sonra ‘bardak’ itirafı! Meğer kandırmışlar…

Armağan Çağlayan'ın Youtube programının yeni konuğu reality şovlarla hayatımıza giren Caner Toygar oldu. 2000'li yılların başına ekrana gelen 'Gelinim Olur musun?' yarışmasıyla tüm Türkiye tarafından tanınır hale gelen Toygar, dönem dönem hakkında çıkan haberlerle gündeme geliyor.

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Caner Toygar’dan yıllar sonra ‘bardak’ itirafı! Meğer kandırmışlar…

Son olarak beyninde kitle olduğu şüphesiyle mr çektiren ünlü isim, sevenlerini endişelendirmişti. Şimdilerde Esra Erol'la birlikte çalışan Toygar, hakkında yanlış bilinen olayları Armağan Çağlayan'a açıkladı.

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Caner Toygar’dan yıllar sonra ‘bardak’ itirafı! Meğer kandırmışlar…

Kendisiyle özdeşleşen 'kafada bardak kırma' hareketinin aslını yıllar sonra açıklayan Toygar, reklam iddialarına son noktayı koydu.

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Caner Toygar’dan yıllar sonra ‘bardak’ itirafı! Meğer kandırmışlar…

2000'li yıllarda program program gezen Toygar, programda aşk yaşadığı Tülin'le ayrıldıktan sonra Gülben Ergen'in programına katılıp kafasında bardak kırmıştı.