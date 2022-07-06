Caner Toygar’dan yıllar sonra ‘bardak’ itirafı! Meğer kandırmışlar…

atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Esra Erol'da'nın sevilen muhabiri Caner Toygar, yıllar önce yaşanan bardak kırma olayıyla ilgili konuştu. Konuk olduğu programa Tülin Koca'nın telefonla bağlanması sonucu çileden çıkar Toygar su bardağını kafasında kırmıştı. Hakkında yanlış bilinenleri açıklayan Toygar o hareketinin sebebini de ilk kez açıkladı.