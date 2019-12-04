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Can Yaman'ın çirkin sözlerine menajerinden savunma
Son zamanda yaptığı açıklamalarla olay olan Can Yaman, geçen günlerde davetli olarak gittiği İspanya'daki bir televizyon programında çok konuşulan sözlere imza attı. Hayranlarından birinin, 'Bize bu dünyada olduğunu kanıtlar mısın' sözlerine 'Arka odaya geçelim' diyerek yanıt veren Yaman'ın menajerinden o sözlere savunma geldi.
Giriş Tarihi: 04.12.2019 10:21 Güncelleme Tarihi: 04.12.2019 10:23
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