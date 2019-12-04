04 Aralık 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Can Yaman'ın çirkin sözlerine menajerinden savunma

Son zamanda yaptığı açıklamalarla olay olan Can Yaman, geçen günlerde davetli olarak gittiği İspanya'daki bir televizyon programında çok konuşulan sözlere imza attı. Hayranlarından birinin, 'Bize bu dünyada olduğunu kanıtlar mısın' sözlerine 'Arka odaya geçelim' diyerek yanıt veren Yaman'ın menajerinden o sözlere savunma geldi.

Giriş Tarihi: 04.12.2019 10:21 Güncelleme Tarihi: 04.12.2019 10:23
  • 1
  • 10
Can Yaman'ın çirkin sözlerine menajerinden savunma

Açıklamalarıyla eleştiri oklarının hedefinde olan Can Yaman geçen günlerde davetli olarak gittiği İspanya'da bir televizyon programına konuk oldu.

  • 2
  • 10
Can Yaman'ın çirkin sözlerine menajerinden savunma

Bir kadın hayranı Can Yaman'a İspanyolca "Buradan Can Yaman'ın mükemmel, ideal bir insan olduğunu düşünerek gideceğiz ancak bize Can Yaman'ın bu dünyadan olduğunu kanıtlayacak bir şeyler anlatabilir misin" diye sordu.

  • 3
  • 10
Can Yaman'ın çirkin sözlerine menajerinden savunma

Yaman, stüdyonun arka tarafını göstererek "Arka odaya geçelim" yanıtını verdi. Yaman'ın verdiği cevap karşısında şaşkınlık yaşayan tercüman ise "Çevireyim mi" diye sordu.

  • 4
  • 10
Can Yaman'ın çirkin sözlerine menajerinden savunma

Gülerek karşılık veren Yaman ise "Hayır" dedi.

  • 5
  • 10
Can Yaman'ın çirkin sözlerine menajerinden savunma

Can Yaman'ın menajeri tepkiler üzerine "Tamamen anlık gelişen espri. Zaten orada tercüman dâhil dört kişi Türkçe biliyor. Sonrada zaten çevirme diyor. 2.5 saatlik söyleşinin içinden 30 saniyelik bu anı alıp yayınlamakta ne kadar etik, bir şey diyemiyoruz.