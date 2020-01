Can Yaman'ın askerden ilk görüntüleri! Can Yaman'ın büyük değişimi!

Can Yaman, askerlik görevini bedelli olarak gerçekleştirmek için İzmir'e gitti. Askerlik görevi için tıraş olan Can Yaman'ın ilk görüntüsü sosyal medyada olay oldu. İspanya'da kadın hayranına verdiği cevap ve 'libido' açıklamalarıyla uzun süre gündem olan oyuncu Can Yaman'ın büyük değişim yaşadığı o görüntüleri...

Giriş Tarihi: 08.01.2020 00:51 Güncelleme Tarihi: 08.01.2020 00:53