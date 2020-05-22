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Can Yaman'dan Demet Özdemir açıklaması: Benim için çok değerli

Karantina nedeniyle uzun süredir evinde olan Can Yaman, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Yeni dizisinin okuma provasından çıkan Yaman, karantinayı fırsata çevirip tango ve İspanyolca öğrendiğini, eğitimler almaya çalıştığını belirtti. Eski sevgilisi Demet Özdemir ile barışmaya çalıştığı haberlerine cevap veren Can Yaman, 'Demet benim için çok değerlidir' dedi.

Giriş Tarihi: 22.05.2020 11:14 Güncelleme Tarihi: 22.05.2020 11:41
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Can Yaman'dan Demet Özdemir açıklaması: Benim için çok değerli

Can Yaman yeni dizisinin okuma provasını yaptı. Faruk Turgut'un Etiler'deki ofisinden çıkarken görüntülenen Yaman, soruları içtenlikle yanıtladı.

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Can Yaman'dan Demet Özdemir açıklaması: Benim için çok değerli

Partneri Özge Gürel ile tekrardan rol alacağı için mutlu olduğunu söyleyen Yaman, "Daha önce de beraber oynamıştık zaten, anlaştığım biri kendisi. Çok seviniyorum onunla oynayacak olmamdan" dedi.

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Can Yaman'dan Demet Özdemir açıklaması: Benim için çok değerli

Karantina dönemini iyi değerlendirdiğini sözlerine ekleyen Can Yaman, "Bu süreci pozitife çevirmeye çalıştım. Bateri çalıyorum, eğitimler alıyorum, tango dansı yapıyorum" diye konuştu.

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Can Yaman'dan Demet Özdemir açıklaması: Benim için çok değerli

Sosyal medyada ifşa olduğu iddia edilerek paylaşılan ekran görüntüleri hakkında, "Basit ve ucuz bir şov o. Allah'tan daha saçma bir fotoshop yapmamış. Yok bana saçını kes diyormuş vs tamamen yalan haber. Bu dönemde haber yok demek ki öyle saçma haberler çıkıyor hep" diyerek sitem etti.

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Can Yaman'dan Demet Özdemir açıklaması: Benim için çok değerli

DEMET ÖZDEMİR AÇIKLAMASI

Yaman, eski aşkı Demet Özdemir ile tekrar barışmak istediğiyle ilgili sorular karşısında şöyle dedi: