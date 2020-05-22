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Can Yaman'dan Demet Özdemir açıklaması: Benim için çok değerli
Karantina nedeniyle uzun süredir evinde olan Can Yaman, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Yeni dizisinin okuma provasından çıkan Yaman, karantinayı fırsata çevirip tango ve İspanyolca öğrendiğini, eğitimler almaya çalıştığını belirtti. Eski sevgilisi Demet Özdemir ile barışmaya çalıştığı haberlerine cevap veren Can Yaman, 'Demet benim için çok değerlidir' dedi.
Giriş Tarihi: 22.05.2020 11:14 Güncelleme Tarihi: 22.05.2020 11:41
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