Can Yaman'dan Demet Özdemir açıklaması: Benim için çok değerli

Sosyal medyada ifşa olduğu iddia edilerek paylaşılan ekran görüntüleri hakkında, "Basit ve ucuz bir şov o. Allah'tan daha saçma bir fotoshop yapmamış. Yok bana saçını kes diyormuş vs tamamen yalan haber. Bu dönemde haber yok demek ki öyle saçma haberler çıkıyor hep" diyerek sitem etti.