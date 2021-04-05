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05 Nisan 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Can Yaman ve Diletta Leotta’nın yeni evinden ilk fotoğraf geldi! İşte aşk yuvaları Can Yaman ve Diletta Leotta’nın yeni evinden ilk fotoğraf geldi! İşte aşk yuvaları
Yeni projesi için İtalya'ya giden Can Yaman, spor spikeri Diletta Leotta ile aşk yaşamaya başlamıştı. Yaman, kısa süre önce Leotta'ya evlilik teklifi etmişti. Evlilik hazırlıklarına başlayan çift, Roma'da birlikte yaşayacakları yeni evlerinden ilk fotoğraflarını paylaştı.
Giriş Tarihi: 05.04.2021 15:37 Güncelleme Tarihi: 05.04.2021 15:37
Can Yaman'ın, ocak ayında ünlü spor spikeri Diletta Leotta ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. İtalyan magazin dergisi Chi, çiftin bir mekanda baş başa romantik anlar yaşarken çekilen fotoğraflarını yayınlayarak, sürpriz aşkı belgelemişti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Kısa bir süre içinde sevgilisine evlenme teklifi eden Yaman, bir uçağın arkasına taktırdığı, "Diletta benimle evlenir misin? Seni seviyorum, Can..." yazılı İtalyanca sözleri Roma'da uçurtmuştu.
'DİLETTA HAMİLE' İDDİASI
Bu yıldırım teklifin; Diletta Leotta'nın hamile kalması üzerine yapıldığı iddia edilmişti. İddialara yanıt vermeyen ünlü çiftin, kısa süre içinde Sicilya'da nikah masasına oturacağı söyleniyor.
YENİ EVLERİNİ PAYLAŞTI
Yakın zamanda nikah masasına oturması beklenen ünlü çift, yeni evlerine taşındı. Yaman ile Leotta, İtalya'nın Roma kentindeki aşk yuvalarından mutluluk pozu verdi. Leotta, bu pozlarını Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı
Diletta, geçtiğimiz günlerde bir sürpriz yaparak sevgilisine at hediye etmişti. Aldığı hediye karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Yaman, o anın fotoğrafını "Cassius. Şimdiye kadar aldığım en güzel hediye..." mesajıyla paylaştı.