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Can Yaman Türkiye'yi terk etti! Yanlış anlaşılmış…

Son günlerde peş peş söylediği sözlerle eleştirilerin hedefi olan Can Yaman geri dönmeme kararı aldı. Yaman'ın İspanya'da katıldığı bir programda hayranına söylediği skandal sözlerin ardından İsralli bir kadına 'Bir dudak ver, dudak' sözlerini sarf ettiği görüntüler ortaya çıkmıştı. Bu görüntüler sonra yanlış anlaşıldığını söyleyen Can Yaman 'şimdilik' Türkiye'yi terk etme kararı aldı.

Giriş Tarihi: 18.12.2019 12:35 Güncelleme Tarihi: 18.12.2019 12:36
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Can Yaman Türkiye'yi terk etti! Yanlış anlaşılmış…

Can Yaman'ın gittiği her yerde büyük bir hayran kitlesi tarafından karşılanmasının birer reklam çalışması olduğu iddia edilmiş ve ardından yüz kızartan görüntüler ortaya çıkmıştı. Onlardan en çok konuşulanı ise İspanya'da katıldığı bir programda hayranının "Bu dünyadan olduğunu kanıtlayacak bir şey yapar mısın?" sorusuna "Arka odaya geçelim, kanıtlayayım" diye cevap verdiği o görüntüler oldu.

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Can Yaman Türkiye'yi terk etti! Yanlış anlaşılmış…

Ardından İsrailli bir kadına 'Bir dudak ver, dudak' dediği görüntülerin ortaya çıkması Can Yaman'a olan tepkinin artmasına neden olmuştu.

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Can Yaman Türkiye'yi terk etti! Yanlış anlaşılmış…

İNZİVAYA ÇEKİLDİ

Son dönemde sözleriyle gündemden düşmeyen Can Yaman, yaşanan olaylardan sonra inzivaya çekildi.

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Can Yaman Türkiye'yi terk etti! Yanlış anlaşılmış…

Yapımcısı Faruk Turgut'un Kıbrıs'a gönderdiği oyuncu, geçtiğimiz hafta Brezilya'nın Sao Paulo şehrine gitti.

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Can Yaman Türkiye'yi terk etti! Yanlış anlaşılmış…

TÜRKİYE'YE DÖNMEYECEK

Yaman, ocak ayındaki bedelli askerlik görevine kadar Türkiye'ye dönmeyecek.