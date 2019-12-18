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Can Yaman Türkiye'yi terk etti! Yanlış anlaşılmış…
Son günlerde peş peş söylediği sözlerle eleştirilerin hedefi olan Can Yaman geri dönmeme kararı aldı. Yaman'ın İspanya'da katıldığı bir programda hayranına söylediği skandal sözlerin ardından İsralli bir kadına 'Bir dudak ver, dudak' sözlerini sarf ettiği görüntüler ortaya çıkmıştı. Bu görüntüler sonra yanlış anlaşıldığını söyleyen Can Yaman 'şimdilik' Türkiye'yi terk etme kararı aldı.
Giriş Tarihi: 18.12.2019 12:35 Güncelleme Tarihi: 18.12.2019 12:36
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