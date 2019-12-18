Can Yaman Türkiye'yi terk etti! Yanlış anlaşılmış…

Can Yaman'ın gittiği her yerde büyük bir hayran kitlesi tarafından karşılanmasının birer reklam çalışması olduğu iddia edilmiş ve ardından yüz kızartan görüntüler ortaya çıkmıştı. Onlardan en çok konuşulanı ise İspanya'da katıldığı bir programda hayranının "Bu dünyadan olduğunu kanıtlayacak bir şey yapar mısın?" sorusuna "Arka odaya geçelim, kanıtlayayım" diye cevap verdiği o görüntüler oldu.

