Can Yaman hakkında açılan şiddet davasında karar çıktı!

DARP İDDİASINA YETERSİZ DELİL

Genç kadının ihbarı sonrası ünlü oyuncu hakkında soruşturma başlatılmıştı. Savcılık tarafından yürütülen soruşturmada, Can Yaman tarafından darp edildiğini iddia ederek şikayet olan Gökasan'nın beyanından başka herhangi bir delil olmadığı ve gece kulübünden çıkarılmasının ise kulübün kendi inisiyatifine bağlı olduğu belirtilip, takipsizlik kararı verildi.

Dilek YAMAN