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Can Yaman hakkında açılan şiddet davasında karar çıktı!

Ünlü oyuncu Can Yaman'ın geçtiğimiz aylarda gittiği eğlence kulübünde fotoğraf çektirdiği bir hayranıyla tartıştığı iddia edilmişti. Ünlü oyuncuyla fotoğraf çektirdikten sonra darp edilip mekandan attırıldığını ileri süren genç kadının şikayeti takipsizlik kararıyla sonuçlandı. Savcılık, genç kadının darp edildiğine ilişkin delil bulamadı.

Giriş Tarihi: 23.07.2020 14:37 Güncelleme Tarihi: 23.07.2020 14:38
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Can Yaman hakkında açılan şiddet davasında karar çıktı!

Can Yaman'ın bulunduğu gece kulübüne eğlenmeye giden genç kadın, ünlü oyuncuyla fotoğraf çektirdikten sonra darp edilip mekandan attırıldığını ileri sürmüştü. Savcılığa durumu ihbar eden genç kadının darp edildiğine ilişkin delil bulunmayınca savcılık dosyayı kapattı.

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Can Yaman hakkında açılan şiddet davasında karar çıktı!

Geçtiğimiz aylarda lüks bir mekanda eğlenen Çiğdem Gökaşan isimli genç kadın, mekana gelen ünlü oyuncu Can Yaman ile fotoğraf çektirmek istemişti. Ünlü oyuncu, genç kadının talebini kabul etmiş fakat kendisine fazla sarılan hayranını ikaz edip elini omzundan indirmişti.

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Can Yaman hakkında açılan şiddet davasında karar çıktı!

Kadın, ilerleyen dakikalarda Yaman'ı video görüntüye alınca Yaman iddiaya göre genç kadınla tartışmıştı. Çıkan tartışmada iddiaya göre ünlü oyuncu genç kadının elini kıvırmış ve mekandan attırmıştı.

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Can Yaman hakkında açılan şiddet davasında karar çıktı!

DARP İDDİASINA YETERSİZ DELİL

Genç kadının ihbarı sonrası ünlü oyuncu hakkında soruşturma başlatılmıştı. Savcılık tarafından yürütülen soruşturmada, Can Yaman tarafından darp edildiğini iddia ederek şikayet olan Gökasan'nın beyanından başka herhangi bir delil olmadığı ve gece kulübünden çıkarılmasının ise kulübün kendi inisiyatifine bağlı olduğu belirtilip, takipsizlik kararı verildi.

Dilek YAMAN

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Can Yaman hakkında açılan şiddet davasında karar çıktı!