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Can Yaman hakkında açılan şiddet davasında karar çıktı!
Ünlü oyuncu Can Yaman'ın geçtiğimiz aylarda gittiği eğlence kulübünde fotoğraf çektirdiği bir hayranıyla tartıştığı iddia edilmişti. Ünlü oyuncuyla fotoğraf çektirdikten sonra darp edilip mekandan attırıldığını ileri süren genç kadının şikayeti takipsizlik kararıyla sonuçlandı. Savcılık, genç kadının darp edildiğine ilişkin delil bulamadı.
Giriş Tarihi: 23.07.2020 14:37 Güncelleme Tarihi: 23.07.2020 14:38
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