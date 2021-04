"Can Ayşecik"in yıldızı Ecem Kanun'un inanılmaz değişimi

Bir döneme damga vuran 90'lı yılların popüler dizisi Can Ayşecik'in yıldız çocuk oyuncusu Ecem Kanun'un inanılmaz değişimi görenleri şaşkına çevirdi etti. İşte Can Ayşecik'in yıldızı Ecem Kanun'un şimdiki hali...