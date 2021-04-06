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06 Nisan 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri "Can Ayşecik"in yıldızı Ecem Kanun'un inanılmaz değişimi "Can Ayşecik"in yıldızı Ecem Kanun'un inanılmaz değişimi
Bir döneme damga vuran 90'lı yılların popüler dizisi
Can Ayşecik'in yıldız çocuk oyuncusu Ecem Kanun'un inanılmaz değişimi görenleri şaşkına çevirdi etti. İşte Can Ayşecik'in yıldızı Ecem Kanun'un şimdiki hali... Giriş Tarihi: 06.04.2021 00:04 Güncelleme Tarihi: 06.04.2021 00:07
Bir dönemin popüler dizisi Can Ayşecik'in başrolündeki çocuk oyuncu
Ecem Kanun'un şimdiki hali, sosyal medyada gündem oldu. GALERİ DEVAM EDİYOR
Kaan Alibali ile hayatını birleştiren Ecem Kanun, çocukluk döneminin ardından herhangi bir projede yer almadı.
Değişimiyle adından söz ettiren Kanun'un sosyal medya hesabından paylaştığı pozları ise nefes kesti.
90'lı yılların ünlü dizisi 'Can Ayşecik'te çocuk oyuncu olarak yıldızı parlayan Ecem Kanun, yıllardır kameralardan uzak bir hayat sürüyor.
Dizinin yayınlandığı dönemde popüler 'Ayşecik' rolüyle ilgiyle takip edilen Ecem Kanun, eşi Kaan Alibali ile olan fotoğraflarını sosyal medyadan sık sık paylaşıyor.