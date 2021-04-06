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Haberler Galeri "Can Ayşecik"in yıldızı Ecem Kanun'un inanılmaz değişimi

"Can Ayşecik"in yıldızı Ecem Kanun'un inanılmaz değişimi

Bir döneme damga vuran 90'lı yılların popüler dizisi Can Ayşecik'in yıldız çocuk oyuncusu Ecem Kanun'un inanılmaz değişimi görenleri şaşkına çevirdi etti. İşte Can Ayşecik'in yıldızı Ecem Kanun'un şimdiki hali...

Giriş Tarihi: 06.04.2021 00:04 Güncelleme Tarihi: 06.04.2021 00:07
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Can Ayşecikin yıldızı Ecem Kanun'un inanılmaz değişimi

Bir dönemin popüler dizisi Can Ayşecik'in başrolündeki çocuk oyuncu Ecem Kanun'un şimdiki hali, sosyal medyada gündem oldu.

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Can Ayşecikin yıldızı Ecem Kanun'un inanılmaz değişimi

Kaan Alibali ile hayatını birleştiren Ecem Kanun, çocukluk döneminin ardından herhangi bir projede yer almadı.

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Can Ayşecikin yıldızı Ecem Kanun'un inanılmaz değişimi

Değişimiyle adından söz ettiren Kanun'un sosyal medya hesabından paylaştığı pozları ise nefes kesti.

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Can Ayşecikin yıldızı Ecem Kanun'un inanılmaz değişimi

90'lı yılların ünlü dizisi 'Can Ayşecik'te çocuk oyuncu olarak yıldızı parlayan Ecem Kanun, yıllardır kameralardan uzak bir hayat sürüyor.

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Can Ayşecikin yıldızı Ecem Kanun'un inanılmaz değişimi

Dizinin yayınlandığı dönemde popüler 'Ayşecik' rolüyle ilgiyle takip edilen Ecem Kanun, eşi Kaan Alibali ile olan fotoğraflarını sosyal medyadan sık sık paylaşıyor.