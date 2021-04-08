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08 Nisan 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Camdaki Kız’ın Nalan’ı Burcu Biricik herkesi şaşırttı! Aslında… Camdaki Kız’ın Nalan’ı Burcu Biricik herkesi şaşırttı! Aslında…
Camdaki Kız dizisiyle yeniden ekrana dönen Burcu Biricik, sosyal medyanın gündemine oturdu. Başarılı oyunculuğuyla ekranların en sevilen oyuncularından olan Biricik, güzelliğiyle kendisine hayran bıraktı. Özel hayatıyla mercek altına alınan Burcu Biricik'in boyu merak konusu oldu. İşte Camdaki Kız'ın yıldızı Burcu Biricik'in boyu...
Giriş Tarihi: 08.04.2021 22:14 Güncelleme Tarihi: 08.04.2021 22:14
Camdaki Kız dizisinde canlandırdığı Nalan karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çeken Burcu Biricik'in boyu merak konusu oldu. İşte Burcu Biricik ve birçok ünlü ismin boyu…
GALERİ DEVAM EDİYOR
Burak Özçivit - 1,84 m
Fahriye Evcen - 1,69 m
Ozan Akbaba - 1,8 m
Hilal Altınbilek - 1,75 m