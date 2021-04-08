Camdaki Kız’ın Nalan’ı Burcu Biricik herkesi şaşırttı! Aslında…

Camdaki Kız dizisiyle yeniden ekrana dönen Burcu Biricik, sosyal medyanın gündemine oturdu. Başarılı oyunculuğuyla ekranların en sevilen oyuncularından olan Biricik, güzelliğiyle kendisine hayran bıraktı. Özel hayatıyla mercek altına alınan Burcu Biricik'in boyu merak konusu oldu. İşte Camdaki Kız'ın yıldızı Burcu Biricik'in boyu...