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Camdaki Kız’ın Nalan’ı Burcu Biricik herkesi şaşırttı! Aslında…

Camdaki Kız dizisiyle yeniden ekrana dönen Burcu Biricik, sosyal medyanın gündemine oturdu. Başarılı oyunculuğuyla ekranların en sevilen oyuncularından olan Biricik, güzelliğiyle kendisine hayran bıraktı. Özel hayatıyla mercek altına alınan Burcu Biricik'in boyu merak konusu oldu. İşte Camdaki Kız'ın yıldızı Burcu Biricik'in boyu...

Giriş Tarihi: 08.04.2021 22:14 Güncelleme Tarihi: 08.04.2021 22:14
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Camdaki Kız’ın Nalan’ı Burcu Biricik herkesi şaşırttı! Aslında…

Camdaki Kız dizisinde canlandırdığı Nalan karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çeken Burcu Biricik'in boyu merak konusu oldu. İşte Burcu Biricik ve birçok ünlü ismin boyu…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Camdaki Kız’ın Nalan’ı Burcu Biricik herkesi şaşırttı! Aslında…

Burak Özçivit - 1,84 m

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Camdaki Kız’ın Nalan’ı Burcu Biricik herkesi şaşırttı! Aslında…

Fahriye Evcen - 1,69 m

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Camdaki Kız’ın Nalan’ı Burcu Biricik herkesi şaşırttı! Aslında…

Ozan Akbaba - 1,8 m

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Camdaki Kız’ın Nalan’ı Burcu Biricik herkesi şaşırttı! Aslında…

Hilal Altınbilek - 1,75 m