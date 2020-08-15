Çağla Şıkel’in 5 yıllık yalnızlığı bitti mi? Çağla Şıkel’in DJ Emre Şenol ile aşk yaşadığı iddia edildi!

Emre Altuğ ile 5 yıl önce evliliğini sonlandırmasının ardından hayatına hiç kimseyi almayan Çağla Şıkel'in yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Kendisinden 10 yaş küçük DJ Emre Şenol ile aşk yaşadığı konuşulan Çağla Şıkel, aşk dedikodularını soran muhabirlere cevap vermemesiyle kafaları karıştırdı. İşte Çağla Şıkel'in aşk yaşadığı iddia edilen Emre Şenol...