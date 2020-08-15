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Haberler Galeri Çağla Şıkel’in 5 yıllık yalnızlığı bitti mi? Çağla Şıkel’in DJ Emre Şenol ile aşk yaşadığı iddia edildi!

Çağla Şıkel’in 5 yıllık yalnızlığı bitti mi? Çağla Şıkel’in DJ Emre Şenol ile aşk yaşadığı iddia edildi!

Emre Altuğ ile 5 yıl önce evliliğini sonlandırmasının ardından hayatına hiç kimseyi almayan Çağla Şıkel'in yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Kendisinden 10 yaş küçük DJ Emre Şenol ile aşk yaşadığı konuşulan Çağla Şıkel, aşk dedikodularını soran muhabirlere cevap vermemesiyle kafaları karıştırdı. İşte Çağla Şıkel'in aşk yaşadığı iddia edilen Emre Şenol...

Giriş Tarihi: 15.08.2020 17:36 Güncelleme Tarihi: 15.08.2020 17:38
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Çağla Şıkel’in 5 yıllık yalnızlığı bitti mi? Çağla Şıkel’in DJ Emre Şenol ile aşk yaşadığı iddia edildi!

Çocuklarının babası Emre Altuğ'dan boşandıktan sonra 5 yıl boyunca yeni bir ilişki yaşamayan Çağla Şıkel'in kendisinden 10 yaş küçük olan DJ Emre Şenol ile birlikte olduğu iddia edildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Çağla Şıkel’in 5 yıllık yalnızlığı bitti mi? Çağla Şıkel’in DJ Emre Şenol ile aşk yaşadığı iddia edildi!

Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen manken, aşk iddialarını soran muhabirlere tepki gösterdi.

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Çağla Şıkel’in 5 yıllık yalnızlığı bitti mi? Çağla Şıkel’in DJ Emre Şenol ile aşk yaşadığı iddia edildi!

"GEREKSİZ SORULAR SORUYORSUNUZ"

Nişantaşı'nda bir provaya giderken Uçankuş kameralarına yakalanan Çağla Şıkel, basın mensuplarını görünce panikledi. "Provam var geç kaldım" diyerek koşar adım uzaklaşan Şıkel, DJ Emre Şenol ile hakkında çıkan aşk iddiaları hakkında gerildi.

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Çağla Şıkel’in 5 yıllık yalnızlığı bitti mi? Çağla Şıkel’in DJ Emre Şenol ile aşk yaşadığı iddia edildi!

Sorular karşısında oldukça gerilen ünlü manken, "Gereksiz sorular soruyorsunuz, bunun için mi bu kadar yol geldiniz" diyerek verdiği tepkiyle şaşırttı.

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Çağla Şıkel’in 5 yıllık yalnızlığı bitti mi? Çağla Şıkel’in DJ Emre Şenol ile aşk yaşadığı iddia edildi!

Çağla Şıkel net bir cevap vermemesiyle kafaları karıştırdı.