Çağla Şıkel’i ölümle tehdit eden kişi bulundu! Savunması...

Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, 17 Ekim'de gönderilen e-posta ile ölümle tehdit edilmiş, soluğu savcılıkta almıştı. Şıkel'in şikayeti sonrası başlatılan incelemelerde tehdit mesajı gönderen kişinin, cezaevinden izinli olarak çıkan R.S. olduğu ortaya çıktı. R.S. savunmasında, "Özel hayatını çok ifşa ediyordu. Amacım onu uyarmaktı" dedi.