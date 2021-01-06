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Çağla Şıkel’i ölümle tehdit eden kişi bulundu! Savunması...

Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, 17 Ekim'de gönderilen e-posta ile ölümle tehdit edilmiş, soluğu savcılıkta almıştı. Şıkel'in şikayeti sonrası başlatılan incelemelerde tehdit mesajı gönderen kişinin, cezaevinden izinli olarak çıkan R.S. olduğu ortaya çıktı. R.S. savunmasında, "Özel hayatını çok ifşa ediyordu. Amacım onu uyarmaktı" dedi.

Giriş Tarihi: 06.01.2021 08:57
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Çağla Şıkel’i ölümle tehdit eden kişi bulundu! Savunması...

Çağla Şıkel, 17 Ekim'de gönderilen e-posta ile ölümle tehdit edildi. Şıkel'e kimliği belirsiz bir kişi tarafından, harflerden oluşmuş uydurma bir e-mail adresiyle tehdit mesajı gönderildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Çağla Şıkel’i ölümle tehdit eden kişi bulundu! Savunması...

"Bak Çağla, yakında öleceksin. Seni ve çocuklarını öldüreceğim bu gece" yazılı mesaj üzerine korkuya kapılan ünlü manken, avukatı aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

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Çağla Şıkel’i ölümle tehdit eden kişi bulundu! Savunması...

Mail atan kişinin IP numarasını ve e-mail görüntüsünü savcılığa sunan Şıkel, söz konusu kişinin tespit edilerek cezalandırılmasını talep etti.

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Çağla Şıkel’i ölümle tehdit eden kişi bulundu! Savunması...

Soruşturma kapsamında mesajı atan şahsın kimlik bilgileri tespit edildi. R.S. isimli sosyal medya kullanıcısının, mesajı attığı 17 Ekim'den bir gün önce hükümlü bulunduğu Balıkesir Cezaevi'nden izinli olarak çıktığı belirlendi.

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Çağla Şıkel’i ölümle tehdit eden kişi bulundu! Savunması...

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

İfadesi alınan R.S., "Sosyal medya hesabımdan yapılan paylaşımlarına baktım. Çağla Şıkel ve oğlunun videolarını gördüm.