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Çağla Şıkel sevenlerini korkutmuştu! Yanına kimseyi yaklaştıramayan Şıkel son durumunu paylaştı

Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan yaptığı paylaşımla hastalığını duyurmuştu. İnfluenza virüsü kaptığını duyuran manken, yanına hiç kimseyi yaklaştırmadığını açıklamıştı. Takipçilerini korkutan Şıkel'den yeni haber geldi. İşte Çağla Şıkel'in sağlık durumuyla ilgili son detaylar...

Giriş Tarihi: 14.12.2022 12:19 Güncelleme Tarihi: 14.12.2022 12:19
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Çağla Şıkel sevenlerini korkutmuştu! Yanına kimseyi yaklaştıramayan Şıkel son durumunu paylaştı

Podyumların aranan ismi, ekranların sevilen yüzlerinden Çağla Şıkel, bir süredir sağlık sorunları yaşıyor. Ekranlarda göremeyen hayranlarının merak etmesi üzerine sosyal medya hesabından açıklamada bulunan sunucu, influenza virüsü kaptığını duyurmuştu.

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Çağla Şıkel sevenlerini korkutmuştu! Yanına kimseyi yaklaştıramayan Şıkel son durumunu paylaştı

Çocukları Kuzey ve Uzay'dan virüsü kaptığını söyleyen ünlü isim, takipçilerini influenza virüsü hakkında uyarmıştı. Ünlü isim sağlık durumuyla ilgili yeni bir açıklamada bulundu.

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Çağla Şıkel sevenlerini korkutmuştu! Yanına kimseyi yaklaştıramayan Şıkel son durumunu paylaştı

SAĞLIK DURUMU NASIL?

Çocuklardan ayrı köpeğiyle birlikte virüsü atlatmaya çalışan Çağla Şıkel, sosyal medya hesabından "Çok daha iyiyiz bugün" notunu düştü.

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Çağla Şıkel sevenlerini korkutmuştu! Yanına kimseyi yaklaştıramayan Şıkel son durumunu paylaştı

İşte Çağla Şıkel'in sağlık durumuyla ilgili son paylaştığı o hikaye...

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Çağla Şıkel sevenlerini korkutmuştu! Yanına kimseyi yaklaştıramayan Şıkel son durumunu paylaştı

NASIL DUYURMUŞTU?

Ünlü sunucu, manken ve oyuncu Çağla Şıkel'den hayranlarını üzen haber gelmişti. Çağla Şıkel, Instagram hesabından İnfluenza virüsü kaptığını duyurmuştu.