Çağla Şıkel sevenlerini korkutmuştu! Yanına kimseyi yaklaştıramayan Şıkel son durumunu paylaştı

Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan yaptığı paylaşımla hastalığını duyurmuştu. İnfluenza virüsü kaptığını duyuran manken, yanına hiç kimseyi yaklaştırmadığını açıklamıştı. Takipçilerini korkutan Şıkel'den yeni haber geldi. İşte Çağla Şıkel'in sağlık durumuyla ilgili son detaylar...