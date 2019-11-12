Çağatay Ulusoy'dan eser kalmadı! Son halini görenler tanıyamadı

Çağatay Ulusoy'u son haliyle görenler tanıyamadı. Son olarak 'Hakan Muhafız' dizisinde yer alan Çağatay Ulusoy hem yönetmenliğini hem başrolünü üstleneceği yeni filmi için keşfe çıktı. Ekibiyle birlikte filmi için mekan arayan yakışıklı oyuncunun aldığı kilolar sosyal medyaya damga vurdu. Çağatay Ulusoy'un son halini görenler sosyal medyada, "Dizi için mi bu hale geldin?" gibi yorumlarda bulundu.