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Çağatay Ulusoy'dan eser kalmadı! Son halini görenler tanıyamadı

Çağatay Ulusoy'u son haliyle görenler tanıyamadı. Son olarak 'Hakan Muhafız' dizisinde yer alan Çağatay Ulusoy hem yönetmenliğini hem başrolünü üstleneceği yeni filmi için keşfe çıktı. Ekibiyle birlikte filmi için mekan arayan yakışıklı oyuncunun aldığı kilolar sosyal medyaya damga vurdu. Çağatay Ulusoy'un son halini görenler sosyal medyada, "Dizi için mi bu hale geldin?" gibi yorumlarda bulundu.

Giriş Tarihi: 12.11.2019 10:58 Güncelleme Tarihi: 12.11.2019 11:13
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Çağatay Ulusoy'dan eser kalmadı! Son halini görenler tanıyamadı

Son olarak 'Hakan Muhafız' dizisinde başrol oynayan Çağatay Ulusoy, yönetmenliğini de başrol oyunculuğunu da kendi üstleneceği yeni sinema filmi için keşfe çıktı.

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Çağatay Ulusoy'dan eser kalmadı! Son halini görenler tanıyamadı

Kırklareli'ne giden oyuncu, film için mekan baktı.

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Çağatay Ulusoy'dan eser kalmadı! Son halini görenler tanıyamadı

Ekibiyle birlikte Alpullu beldesindeki çeşitli mekanları gezen Ulusoy'un sosyal medyaya düşen görüntülerdeki kilolu hali dikkat çekti.

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Çağatay Ulusoy'dan eser kalmadı! Son halini görenler tanıyamadı

Kaslı vücudu ve yakışıklılığıyla büyük beğeni kazanan oyuncunun son hali hayranlarını şaşırttı.

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Çağatay Ulusoy'dan eser kalmadı! Son halini görenler tanıyamadı

Çağatay Ulusoy'u görenler 'Rol için mi kilo aldı?' sorusunu sormaktan kendilerini alamadılar.