Buse Varol’un ihanet iddiaları ortalığı karıştırdı! O çift İsmail Demirci ile Hande Soral mı?

Buse Varol'un iddiaları ortalığı karıştırdı! Varol, bir otelde yemek yerken gördüğü bir ünlünün hamile eşini aldattığını iddia etti. Bircan Bali ve Arto, sunuculuğunu yaptıkları magazin programında konuyla ilgili açıklamalar yaptı. İkilinin iddiasına göre İsmail Demirci hamile olan eşi Hande Soral'ı aldattı.