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Haberler Galeri Buse Varol’un ihanet iddiaları ortalığı karıştırdı! O çift İsmail Demirci ile Hande Soral mı?

Buse Varol’un ihanet iddiaları ortalığı karıştırdı! O çift İsmail Demirci ile Hande Soral mı?

Buse Varol'un iddiaları ortalığı karıştırdı! Varol, bir otelde yemek yerken gördüğü bir ünlünün hamile eşini aldattığını iddia etti. Bircan Bali ve Arto, sunuculuğunu yaptıkları magazin programında konuyla ilgili açıklamalar yaptı. İkilinin iddiasına göre İsmail Demirci hamile olan eşi Hande Soral'ı aldattı.

Giriş Tarihi: 10.01.2022 14:24 Güncelleme Tarihi: 10.01.2022 14:25
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Buse Varol’un ihanet iddiaları ortalığı karıştırdı! O çift İsmail Demirci ile Hande Soral mı?

Bir kanalda yayınlanan magazin programı haftaya bomba iddialarla başladı.

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Buse Varol’un ihanet iddiaları ortalığı karıştırdı! O çift İsmail Demirci ile Hande Soral mı?

Alişan'ın eşi Buse Varol'un bir otelde yemek yerken, ünlü bir oyuncunun hamile eşini aldattığını iddia etmesinin üzerinden Bircan Bali ve Arto bu oyuncuyu araştırmaya başladı.

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Buse Varol’un ihanet iddiaları ortalığı karıştırdı! O çift İsmail Demirci ile Hande Soral mı?

Bircan Bali ve Arto o ismi öğrendiklerini söyledi. İddialara göre hamile eşini aldatan isim İsmail Demirci imiş.

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Buse Varol’un ihanet iddiaları ortalığı karıştırdı! O çift İsmail Demirci ile Hande Soral mı?

Geçtiğimiz günlerde hamile olduğunu duyuran Hande Soral'ın aldatıldığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü.

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Buse Varol’un ihanet iddiaları ortalığı karıştırdı! O çift İsmail Demirci ile Hande Soral mı?

Bu iddiaların paylaşıldığı Söylemezsem Olmaz Instagram sayfasına ise yorum yağdı. Çoğu takipçi bu iddiaya inanmazken "Kadın hamile böyle şeyler çıkarıp üzmeyin" yorumlarında bulundu.