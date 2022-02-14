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Buse Varol’la aile pozu sonrası Alişan’dan ilk açıklama: Allah kimseye vermesin

Mutlu evlilikleriyle sanat dünyasının en sevilen çiftlerinden olan Alişan ve Buse Varol, bir süredir ayrılacakları iddiasıyla gündeme geliyordu. Kızları Eliz'in birinci yaş günü kutlamasında da bir araya gelmeyen çiftin, boşanma davası açtığı ileri sürüldü. Ancak Oğulları Burak'ın doğum gününde bir araya gelen ikiliden uzun bir aradan sonra aile fotoğrafı geldi. Önceki akşam sahne alan Alişan'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Yüzüğünü çıkarmadığı görülen Alişan "Allah kimsenin başına vermesin" dedi. İşte Alişan ile Buse Varol cephesindeki son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 14.02.2022 09:41
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Buse Varol’la aile pozu sonrası Alişan’dan ilk açıklama: Allah kimseye vermesin

2018 yılında nikah masasına oturan Alişan ve Buse Varol, mutlu evliliklerini iki çocukla taçlandırmıştı. Evliliklerinde 3. yılı geride bırakan Alişan ile Buse Varol çifti, günlerdir ayrılık iddialarıyla gündemde.

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Buse Varol’la aile pozu sonrası Alişan’dan ilk açıklama: Allah kimseye vermesin

Ünlü çiftin kızları Eliz'in 1. yaş günü kutlamasında patlak veren krizi atlatamayan Alişan ile Buse Varol'dan kötü haber gelmişti.

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Buse Varol’la aile pozu sonrası Alişan’dan ilk açıklama: Allah kimseye vermesin

Alişan'ın oyuncu eşi Buse Varol, kızı Eliz için İstanbul'un en lüks otellerinden birinde doğum günü partisi verirken Alişan ise ailesi ile eşi olmadan kızının 1. yaşını kutlamıştı. Sosyal medya paylaşımlarının ele verdiği olay sonrası ayrılık iddiaları gündeme gelen çifttin boşanma dilekçelerini verdikleri öğrenilmişti.

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Buse Varol’la aile pozu sonrası Alişan’dan ilk açıklama: Allah kimseye vermesin

Oğulları Burak'ın doğum günü olan çiftin bir araya gelip gelmeyeceği merak konusu olurken önceki gün bir otelden çıkarken görüntülenen Buse Varol'dan dikkat çeken açıklamalar gelmişti.

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Buse Varol’la aile pozu sonrası Alişan’dan ilk açıklama: Allah kimseye vermesin

Bir süredir evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaşan ve ayrılık iddialarıyla magazin gündeminden düşmeyen şarkıcı Alişan ve oyuncu Buse Varol çiftinden Buse Varol, önceki gün bir otelde arkadaşlarıyla dertleşti. Otel çıkışı görüntülenen Varol, boşanma haberleriyle ilgili konuştu.