Buse Varol’la aile pozu sonrası Alişan’dan ilk açıklama: Allah kimseye vermesin

Mutlu evlilikleriyle sanat dünyasının en sevilen çiftlerinden olan Alişan ve Buse Varol, bir süredir ayrılacakları iddiasıyla gündeme geliyordu. Kızları Eliz'in birinci yaş günü kutlamasında da bir araya gelmeyen çiftin, boşanma davası açtığı ileri sürüldü. Ancak Oğulları Burak'ın doğum gününde bir araya gelen ikiliden uzun bir aradan sonra aile fotoğrafı geldi. Önceki akşam sahne alan Alişan'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Yüzüğünü çıkarmadığı görülen Alişan "Allah kimsenin başına vermesin" dedi. İşte Alişan ile Buse Varol cephesindeki son dakika gelişmeleri...