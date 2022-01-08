08 Ocak 2022, Cumartesi
Buse Varol çileden çıktı! Alişan’la ilgili soruya ateş püskürdü
Alişan ile evliliğiyle magazin gündeminden düşmeyen Buse Varol, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Instagram hesabını oldukça aktif kullanan güzel oyuncu, son olarak takipçileriyle soru cevap etkinliği yaptı. Gelen bir soru karşısında ise çıldırdı. Takipçisinin "Alişan olmasa nasıl bir hayatın olurdu hiç düşündün mü? Kocadan zengin olmak nasıl?" sorusuna cevap verdi.
Giriş Tarihi: 08.01.2022 12:46 Güncelleme Tarihi: 08.01.2022 12:47
- 1
- 85
- 2
- 85
- 3
- 85
- 4
- 85
- 5
- 85