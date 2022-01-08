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Buse Varol çileden çıktı! Alişan’la ilgili soruya ateş püskürdü

Alişan ile evliliğiyle magazin gündeminden düşmeyen Buse Varol, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Instagram hesabını oldukça aktif kullanan güzel oyuncu, son olarak takipçileriyle soru cevap etkinliği yaptı. Gelen bir soru karşısında ise çıldırdı. Takipçisinin "Alişan olmasa nasıl bir hayatın olurdu hiç düşündün mü? Kocadan zengin olmak nasıl?" sorusuna cevap verdi.

Giriş Tarihi: 08.01.2022 12:46 Güncelleme Tarihi: 08.01.2022 12:47
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Buse Varol çileden çıktı! Alişan’la ilgili soruya ateş püskürdü

Alişan'ın oyuncu eşi Buse Varol, Instagram üzerinden takipçilerinin sorularını yanıtladı.

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Buse Varol çileden çıktı! Alişan’la ilgili soruya ateş püskürdü

Sık kullandığı sosyal medya hesabına, kardeşleri Selçuk Tektaş'ın vefatının ardından kısa bir ara veren ve yakın zamanda yeniden aktifleşen Varol'u bir hayranının sorusu kızdırdı.

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Buse Varol çileden çıktı! Alişan’la ilgili soruya ateş püskürdü

"KOCADAN ZENGİN OLMAK NASIL?"

Takipçisi, Varol'a "Alişan olmasa nasıl bir hayatın olurdu hiç düşündün mü? Kocadan zengin olmak nasıl?" diye sordu.

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Buse Varol çileden çıktı! Alişan’la ilgili soruya ateş püskürdü

Bunun üzerine güzel oyuncu, şu cevabı verdi:

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Buse Varol çileden çıktı! Alişan’la ilgili soruya ateş püskürdü

"ALLAH KALBİNİZE SEVGİ VERSİN"

"Alişan'dan önce de sonra da hayatımda hiçbir değişiklik olmadı. O zaman da kendi paramı kazanıyordum, şimdi de (eğer kastettiğiniz zenginlik para ise). Ancak Alişan'la beraber hayatta hiçbir paranın satın alamayacağı iki evladım var. En büyük zenginlik bu. Bir de bu hayat insana ne öğretiyor biliyor musunuz; kalbini temiz tutarsan hayat sana cömert davranıyor zaten. Dilerim ki Allah kalbinize sevgi versin."