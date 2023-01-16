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Bursa Bülbülü konusu nedir, geçek mi? Hangi platformda yayınlanıyor? Nerede çekildi? Oyuncuları kim?
Bursa Bülbülü konusu nedir, geçek mi sorusunun cevabı arama motorlarında araştırılıyor. Senaristliğini Ata Demirer'in üstlendiği filme dair detaylar merak konusu oldu. En büyük hayali bir kaset çıkarmak olan Cengiz'in hikayesinin anlatıldığı filme dair izleyiciler "Bursa Bülbülü geçek mi?" sorusunu araştırıyor. Peki Bursa Bülbülü hangi platformda yayınlanıyor?