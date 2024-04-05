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Haberler Galeri Burcu Özberk de estetikliymiş! Eski hali sosyal medyayı salladı! Şükrü Özyıldız'ın partneri...

Burcu Özberk de estetikliymiş! Eski hali sosyal medyayı salladı! Şükrü Özyıldız'ın partneri...

"Muhteşem Yüzyıl", "Güneşin Kızları", "Afili Aşk", "Aşk Mantık İntikam" gibi birçok projede rol alan Burcu Özberk, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor. Son olarak Şükrü Özyıldız ile başrolünü paylaştığı Ruhun Duymaz dizisinde 'Ece' karakteriyle izleyicisinin karşısına çıkan güzel oyuncu, estetiksiz haliyle adından söz ettirdi. Ünlü ismin, yıllar içindeki değişimi görenleri şoke etti. İşte Burcu Özberk'in eski hali...

Giriş Tarihi: 05.04.2024 13:47 Güncelleme Tarihi: 05.04.2024 13:49
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Burcu Özberk de estetikliymiş! Eski hali sosyal medyayı salladı! Şükrü Özyıldız’ın partneri...

Çoğu ünlü estetiksiz halleriyle sosyal medyada gündem oluyor. Oyuncu Burcu Özberk de bu isimler arasına girdi. Daha önce 'estetiğim yok' diyerek açıklama yapan Özberk, yıllar içindeki değişimiyle herkes şoke etti.

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Burcu Özberk de estetikliymiş! Eski hali sosyal medyayı salladı! Şükrü Özyıldız’ın partneri...

Yer aldığı dizilerle adından sıkça söz ettiren Burcu Özberk'in estetik harikası olduğu ortaya çıktı!

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Burcu Özberk de estetikliymiş! Eski hali sosyal medyayı salladı! Şükrü Özyıldız’ın partneri...

Herkesin doğal güzel sandığı Özberk'in estetiksiz hali sosyal medyaya bomba gibi düştü.Ünlü oyuncunun eski halini görenler 'Doğal güzel olduğunu sanıyordum', 'Önceki hali de güzelmiş', Bu da mı estetikli' gibi yorumlar yaptı.

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Burcu Özberk de estetikliymiş! Eski hali sosyal medyayı salladı! Şükrü Özyıldız’ın partneri...

İşte Burcu Özberk başka olmak üzere ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...

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Burcu Özberk de estetikliymiş! Eski hali sosyal medyayı salladı! Şükrü Özyıldız’ın partneri...

Özge Gürel