Burcu Özberk de estetikliymiş! Eski hali sosyal medyayı salladı! Şükrü Özyıldız’ın partneri...

Herkesin doğal güzel sandığı Özberk'in estetiksiz hali sosyal medyaya bomba gibi düştü.Ünlü oyuncunun eski halini görenler 'Doğal güzel olduğunu sanıyordum', 'Önceki hali de güzelmiş', Bu da mı estetikli' gibi yorumlar yaptı.