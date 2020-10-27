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Haberler Galeri Burcu Esmersoy’un evinin kirasına yapılan zam dudak uçuklattı

Burcu Esmersoy’un evinin kirasına yapılan zam dudak uçuklattı

Burcu Esmersoy, geçtiğimiz yıl Berk Suyabatmaz'la evliliğini sonlandırmasının ardından Göktürk'ten Tarabya'ya taşındı. Bir yıllık kirasını peşin ödeyen Esmersoy, ev sahibinin kiraya yaptığı yüklü zammı öğrenince şoke oldu.

Giriş Tarihi: 27.10.2020 14:13 Güncelleme Tarihi: 27.10.2020 14:14
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Burcu Esmersoy’un evinin kirasına yapılan zam dudak uçuklattı

Burcu Esmersoy, geçtiğimiz yıl Göktürk'ten Tarabya'ya taşındı. Aylık kirası 30 bin TL olan havuzlu bir villa bulan 44 yaşındaki sunucu, evin içi ve dışını da zevkine göre dizayn ettirdi.

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Burcu Esmersoy’un evinin kirasına yapılan zam dudak uçuklattı

Bir yıllık kira bedeli olan 360 bin TL'yi de peşin ödeyen ünlü isim, önceki gün aldığı haberle büyük şaşkınlık yaşadı.

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Burcu Esmersoy’un evinin kirasına yapılan zam dudak uçuklattı

Takvim gazetesinde yer alan habere göre; Burcu Esmersoy'un ev sahibi, artan emlak fiyatlarını gerekçe göstererek villaya 3'te 2 oranında, yani 20 bin TL'lik zam yapmak istedi.

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Burcu Esmersoy’un evinin kirasına yapılan zam dudak uçuklattı

Güzel sunucu, 50 bin TL'ye çıkacak olan kira bedelinin yasal olmadığını belirterek itiraz etti.

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Burcu Esmersoy’un evinin kirasına yapılan zam dudak uçuklattı

Burcu Esmersoy, eski eşi Berk Suyabatmaz'dan boşanınca birlikte yaşadıkları Göktürk'teki villadan Tarabya'daki evine taşınmıştı.