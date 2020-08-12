Burcu Esmersoy 4 milyon liralık daireyi 2 milyon TL'ye aldı

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte soluğu Bodrum'da alan ünlülerden biri oldu. Sosyal medyadan yaptığı tanıtımlarla hatrı sayılır paralar kazanan Esmersoy, bu yaz pek çok ünlü ismin Bodrum'da tercih ettiği bir rezidanstan ev sahibi oldu. Ünlü olmasının avantajını kullanan Esmersoy, 4 milyon liralık daireyi 2 milyon TL'ye aldı.