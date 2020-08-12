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Haberler Galeri Burcu Esmersoy 4 milyon liralık daireyi 2 milyon TL'ye aldı

Burcu Esmersoy 4 milyon liralık daireyi 2 milyon TL'ye aldı

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte soluğu Bodrum'da alan ünlülerden biri oldu. Sosyal medyadan yaptığı tanıtımlarla hatrı sayılır paralar kazanan Esmersoy, bu yaz pek çok ünlü ismin Bodrum'da tercih ettiği bir rezidanstan ev sahibi oldu. Ünlü olmasının avantajını kullanan Esmersoy, 4 milyon liralık daireyi 2 milyon TL'ye aldı.

Giriş Tarihi: 12.08.2020 14:50 Güncelleme Tarihi: 12.08.2020 14:52
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Burcu Esmersoy 4 milyon liralık daireyi 2 milyon TL'ye aldı

Normalleşme sürecinin başlamasıyla kendisini tatil beldesine atan Burcu Esmersoy, yeni bir yatırım yaptı.

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Burcu Esmersoy 4 milyon liralık daireyi 2 milyon TL'ye aldı

Sosyal medya hesabından markalarla iş birliği yaparak para kazanan Esmersoy, ünlü olmasının avantajını kullanarak Bodrum'dan indirimli bir fiyatla ev aldı.

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Burcu Esmersoy 4 milyon liralık daireyi 2 milyon TL'ye aldı

Bodrum ve Bitez koyu arasında bulunan Asarlık Mevkii'nin en sakin ve gizli noktasında hayat bulan ve birçok ünlünün tatilini geçirdiği rezidanstan Esmersoy da ev satın aldı.

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Burcu Esmersoy 4 milyon liralık daireyi 2 milyon TL'ye aldı

1+1 dairelerden satın alan Esmersoy'a yapılan indirim dudak uçuklattı.

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Burcu Esmersoy 4 milyon liralık daireyi 2 milyon TL'ye aldı

2 MİLYON İNDİRİM KAPTI

Ünlü sunucunun 4 milyon liralık daireyi 2 milyon TL'ye aldığı öğrenildi.