Burak Özçivit'ten Fahriye Evcen'i kızdıracak sözler!

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit uzun süre oğullarının yüzünü göstermedi. Evcen, aralık ayında kural bozdu ve oğlu ile fotoğraflarını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı. Karan ve Fahriye Evcen'in 3 kare fotoğrafı 3 milyonun üzerinde beğeni aldı. Geçen zamana rağmen baba Burak Özçivit, oğlu ile tek fotoğrafını dahi paylaşmadı.