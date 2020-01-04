Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen son paylaşımıyla sosyal medyayı salladı

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen, 8.5 ay önce yaptığı doğumun ardından uzun süre kilolarıyla konuşulmuştu. Ancak güzel oyuncu her fırsatta oğlunun anne sütünden faydalanmasının daha önemli olduğunu söylemişti. Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından paylaşım yapan güzel oyuncunun eski formuna kavuştuğu görülmüştü. Fahriye Evcen'in yaptığı son paylaşım ise sosyal medyayı salladı.