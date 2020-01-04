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Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen son paylaşımıyla sosyal medyayı salladı

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen, 8.5 ay önce yaptığı doğumun ardından uzun süre kilolarıyla konuşulmuştu. Ancak güzel oyuncu her fırsatta oğlunun anne sütünden faydalanmasının daha önemli olduğunu söylemişti. Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından paylaşım yapan güzel oyuncunun eski formuna kavuştuğu görülmüştü. Fahriye Evcen'in yaptığı son paylaşım ise sosyal medyayı salladı.

Giriş Tarihi: 04.01.2020 17:33 Güncelleme Tarihi: 04.01.2020 17:46
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Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen son paylaşımıyla sosyal medyayı salladı

Burak Özçivit ile mutlu bir evlilik sürdüren Fahriye Evcen, fazla kilolarından kurtulmayı başardı.

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Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen son paylaşımıyla sosyal medyayı salladı

Fahriye Evcen oğlu Karan ile çekildiği fotoğrafları paylaşmasının ardından hayranlarına yeni paylaşımlarda bulundu.

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Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen son paylaşımıyla sosyal medyayı salladı

Eski formuna kavuşan Fahriye Evcen'den bugün yeni bir paylaşım daha geldi. Birkaç saatte 700 binden fazla beğeni alan Fahriye Evcen'nin fotoğrafına yorum yağdı.

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Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen son paylaşımıyla sosyal medyayı salladı

İşte Fahriye Evcen'in son paylaşımı...

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Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen son paylaşımıyla sosyal medyayı salladı