Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in oğlu tekne pozlarıyla oldu oldu! Karan dümenin başına geçti

Sanat dünyasının en popüler çiftlerinden olan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in çocukları da magazinin gözdelerinden oldu. Çiftin sosyal medya paylaşımlarında da sık sık yer verdiği Karan, bu kez tekne pozlarıyla gündem oldu. Burak Özçivit'in oğlunun dümen başındaki pozları yorum yağmuruna tutuldu. İşte minik kaptan Karan...