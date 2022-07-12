12 Temmuz 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in oğlu tekne pozlarıyla oldu oldu! Karan dümenin başına geçti

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in oğlu tekne pozlarıyla oldu oldu! Karan dümenin başına geçti

Sanat dünyasının en popüler çiftlerinden olan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in çocukları da magazinin gözdelerinden oldu. Çiftin sosyal medya paylaşımlarında da sık sık yer verdiği Karan, bu kez tekne pozlarıyla gündem oldu. Burak Özçivit'in oğlunun dümen başındaki pozları yorum yağmuruna tutuldu. İşte minik kaptan Karan...

Giriş Tarihi: 12.07.2022 16:35 Güncelleme Tarihi: 12.07.2022 16:35
  • 1
  • 86
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in oğlu tekne pozlarıyla oldu oldu! Karan dümenin başına geçti

Kuruluş Osman dizisiyle her hafta izleyicileri ekran başına kilitleyen Burak Özçivit, Fahriye Evcen ile evliliğiyle de magazinin gözde isimleri arasında yerini aldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 86
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in oğlu tekne pozlarıyla oldu oldu! Karan dümenin başına geçti

Evliliklerini Karan adını verdikleri oğullarıyla taçlandıran Özçivit ailesi, şimdilerde ikinci çocuk heyecanı yaşıyor.

  • 3
  • 86
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in oğlu tekne pozlarıyla oldu oldu! Karan dümenin başına geçti

İkinci kez anne baba olmaya hazırlanan Özçivit çiftinin oğulları Karan da magazinin gözde çocuklarından biri haline geldi.

  • 4
  • 86
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in oğlu tekne pozlarıyla oldu oldu! Karan dümenin başına geçti

Bodrum'da tatil yapan Burak Özçivit ile Fahriye Evcen oğulları Karan'ın pozlarını sosyal medyadan yayınladı.

  • 5
  • 86
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in oğlu tekne pozlarıyla oldu oldu! Karan dümenin başına geçti

Burak Özçivit'in oğlu Karan'ın dümen başındaki pozları yorum yağmuruna tutuldu. İşte minik kaptan Karan...