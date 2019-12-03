Burak Özçivit ve Fahriye Evcen yeni pozuyla sosyal medyayı salladı

Kuruluş Osman dizisinin yıldızı Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen Instagram hesaplarından paylaşımda bulundular. Genç çiftin birlikte olan fotoğrafını kendi hesaplarından paylaşması sosyal medyada büyük ilgi gördü. ATV'nin yeni dizisi Kuruluş Osman'da Osman Gazi karekterine hayat veren Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen'in pozu sonrası özel hayatları merak konusu oldu.