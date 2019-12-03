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Burak Özçivit ve Fahriye Evcen yeni pozuyla sosyal medyayı salladı
Kuruluş Osman dizisinin yıldızı Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen Instagram hesaplarından paylaşımda bulundular. Genç çiftin birlikte olan fotoğrafını kendi hesaplarından paylaşması sosyal medyada büyük ilgi gördü. ATV'nin yeni dizisi Kuruluş Osman'da Osman Gazi karekterine hayat veren Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen'in pozu sonrası özel hayatları merak konusu oldu.
Giriş Tarihi: 03.12.2019 13:23 Güncelleme Tarihi: 03.12.2019 13:31
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