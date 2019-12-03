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Burak Özçivit ve Fahriye Evcen yeni pozuyla sosyal medyayı salladı

Kuruluş Osman dizisinin yıldızı Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen Instagram hesaplarından paylaşımda bulundular. Genç çiftin birlikte olan fotoğrafını kendi hesaplarından paylaşması sosyal medyada büyük ilgi gördü. ATV'nin yeni dizisi Kuruluş Osman'da Osman Gazi karekterine hayat veren Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen'in pozu sonrası özel hayatları merak konusu oldu.

Giriş Tarihi: 03.12.2019 13:23 Güncelleme Tarihi: 03.12.2019 13:31
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Burak Özçivit ve Fahriye Evcen yeni pozuyla sosyal medyayı salladı

İlk 2 bölümüyle ATV'de reyting rekorları kıran Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit sosyal medyanın gündemine oturdu. Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen'in pozu büyük ilgi gördü. O poz sonrası özel hayatları merak konusu oldu.

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Burak Özçivit ve Fahriye Evcen yeni pozuyla sosyal medyayı salladı

İşte Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen'in o paylaşımları...

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Burak Özçivit ve Fahriye Evcen yeni pozuyla sosyal medyayı salladı

Burak Özçivit

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Burak Özçivit ve Fahriye Evcen yeni pozuyla sosyal medyayı salladı

Fahriye Evcen

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Burak Özçivit ve Fahriye Evcen yeni pozuyla sosyal medyayı salladı

Paylaşımlar sonrası sosyal medyanın gündemine oturan ikilinin özel hayatları merak konusu oldu. Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'i mercek altına alan sevenleri aslen nereli olduklarını merak etti. İşte ünlülerin memleketleri...