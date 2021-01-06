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07 Ocak 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Burak Özçivit ve Fahriye Evcen: Ne gerekirse onu yaparız! Burak Özçivit ve Fahriye Evcen: Ne gerekirse onu yaparız!
Kuruluş Osman'da canlandırdığı Osman Bey rolüyle ekranda fırtınalar estiren Burak Özçivit eşi Fahriye Evcen ile birlikte Nişantaşı'nda alışveriş yaparken görüntülendi. Oğulları Karan'la ilgili açıklamalarda bulunan çift, yurt dışından gelen koronavirüs aşısıyla ilgili de konuştu. Gerekirse aşı yaptıracaklarını söyleyen Özçivit ve Evcen, "Ne gerekiyorsa onu yaparız henüz araştırma yapmadık. Her zaman Türkler'in başarısını takdir ediyoruz" şekilde konuştu.
Giriş Tarihi: 06.01.2021 10:15 Güncelleme Tarihi: 06.01.2021 10:27
Oyuncu çift Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Uzun zaman sonra evden çıktıklarını söyleyen ikili, gün boyunca mağazaları gezerek alışveriş yaptı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Anne olduktan sonra oyunculuğa ara veren Fahriye Evcen, oğulları Karan için nazar korkusu yaşamadıklarını belirtip "Hiç öyle korkumuz falan yok, ayrıca öyle çıkabilecek bir ortam da yok. Onu korumak adına fazla çıkaramıyoruz" diye konuştu.
Evcen, "Setlere ne zaman dönüyorsunuz?" sorusuna, "Şu an oğlumla ilgileniyorum, doğru iş olduğunda mutlaka olacaktır şu an netleşen proje yok. Şu an duruyorum. Bugün de uzun bir aradan sonra ilk defa alışveriş için çıktık. Net bir şey yok ama planım var. Çocukla nasıl olacak göreceğiz artık yavaş yavaş onu da alıştırarak olacak herhalde" şekilde cevap verdi.
"NE GEREKİRSE ONU YAPARIZ"
Ünlü çift, yurt dışından gelen aşıyla ilgili olarak, "Şu anda aşıyla ilgili ne yaparız bilmiyoruz. Ne gerekiyorsa onu yaparız henüz araştırma yapmadık. Her zaman Türkler'in başarısını takdir ediyoruz" şekilde konuştu.
"ÇOCUKLUĞUNU YAŞASIN"
Fahriye Evcen "Çocuğunuz için pahalı ve markalı kıyafetler almayı tercih eder misiniz?" sorusuna, "Bizim için en önemli olan şey bolca eğlenmesi çocukluğunu yaşaması, biz başka şeye dikkat etmiyoruz, eğlenceli ve güzel yetişmesi önemli" yanıtını verdi.