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Burak Özçivit kız kardeşiyle sosyal medyayı salladı! İşte Burak Özçivit'in o pozu

Yeni dizisiyle adından söz ettiren Burak Özçivit özel hayatıyla magazin basınının dikkatlerini üzerine çekti. Burak Özçivit ATV'deki Kuruluş Osman dizisiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanırken özel hayatıyla gündeme oturdu. Magazin dünyasının peşinde olduğu Burak Özçivit, kız kardeşiyle olan fotoğraflarıyla sosyal medyanın konuştuğu isim oldu. Kuruluş Osman'da Osman Gazi'yi canlandıracak olan Burak Özçivit'in kız kardeşiyle olan fotoğrafları sizlerle. İşte sanat dünyasının herkesi hayrete düşüren akrabaları...

Giriş Tarihi: 10.11.2019 18:33 Güncelleme Tarihi: 10.11.2019 18:36
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Burak Özçivit kız kardeşiyle sosyal medyayı salladı! İşte Burak Özçivit'in o pozu

Burak Özçivit'in kız kardeşi Burçun Özçivit ile olan fotoğrafları sosyal medyada büyük ilgi gördü. ATV'nin yeni dizisi Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit'in özel hayatını mercek altına alan sevenleri, kız kardeşiyle olan fotoğrafları beğeni yağmuruna tuttu. İşte Burak Özçivit ve ünlülerin akrabaları...

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Burak Özçivit kız kardeşiyle sosyal medyayı salladı! İşte Burak Özçivit'in o pozu

Burak Özçivit'in kız kardeşi Burçun Özçivit, 2014 yılında Edirne'de yaptığı düğünle Ahmet Deniz ile dünya evine girmişti.

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Burak Özçivit kız kardeşiyle sosyal medyayı salladı! İşte Burak Özçivit'in o pozu

İşte Burak Özçivit ve kız kardeşi Burçun Özçivit'in fotoğrafları.

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Burak Özçivit kız kardeşiyle sosyal medyayı salladı! İşte Burak Özçivit'in o pozu

Burçun Özçivit

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Burak Özçivit kız kardeşiyle sosyal medyayı salladı! İşte Burak Özçivit'in o pozu

Burçun Özçivit