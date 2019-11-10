Burak Özçivit kız kardeşiyle sosyal medyayı salladı! İşte Burak Özçivit'in o pozu

Yeni dizisiyle adından söz ettiren Burak Özçivit özel hayatıyla magazin basınının dikkatlerini üzerine çekti. Burak Özçivit ATV'deki Kuruluş Osman dizisiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanırken özel hayatıyla gündeme oturdu. Magazin dünyasının peşinde olduğu Burak Özçivit, kız kardeşiyle olan fotoğraflarıyla sosyal medyanın konuştuğu isim oldu. Kuruluş Osman'da Osman Gazi'yi canlandıracak olan Burak Özçivit'in kız kardeşiyle olan fotoğrafları sizlerle. İşte sanat dünyasının herkesi hayrete düşüren akrabaları...