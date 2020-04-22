Burak Özçivit eşi Fahriye Evcen ve kardeşi Burçun Özçivit arasında kaldı!

Kuruluş Osman dizisinin yıldızı Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen ve kardeşi Burçun Özçivit arasında kaldı. Burak Özçivit'le mutlu bir evliliği olan Fahriye Evcen, geçtiğimiz hafta görümcesi Burçun Özçivit'i sosyal medyadan sildi. Araları bozuk olduğu iddia edilen Evcen ve Burçun Özçivit arasında neler yaşandığı merak konusu olurken ikilinin tartıştığı iddia edildi.