22 Nisan 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Burak Özçivit eşi Fahriye Evcen ve kardeşi Burçun Özçivit arasında kaldı!

Burak Özçivit eşi Fahriye Evcen ve kardeşi Burçun Özçivit arasında kaldı!

Kuruluş Osman dizisinin yıldızı Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen ve kardeşi Burçun Özçivit arasında kaldı. Burak Özçivit'le mutlu bir evliliği olan Fahriye Evcen, geçtiğimiz hafta görümcesi Burçun Özçivit'i sosyal medyadan sildi. Araları bozuk olduğu iddia edilen Evcen ve Burçun Özçivit arasında neler yaşandığı merak konusu olurken ikilinin tartıştığı iddia edildi.

Giriş Tarihi: 22.04.2020 10:07 Güncelleme Tarihi: 22.04.2020 10:12
  • 1
  • 78
Burak Özçivit eşi Fahriye Evcen ve kardeşi Burçun Özçivit arasında kaldı!

Fahriye Evcen'le mutlu bir evliliği olan Burak Özçivit eşi ve kardeşi Burçun Özçivit'in arasında kaldı.

  • 2
  • 78
Burak Özçivit eşi Fahriye Evcen ve kardeşi Burçun Özçivit arasında kaldı!

Fahriye Evcen'le Burak Özçivit'in evinde şu sıralar "görümce krizi" yaşanıyor. Hürriyet'in haberine göre; Evcen, geçtiğimiz günlerde eşinin kardeşi Burçun Özçivit'le tartıştı.

  • 3
  • 78
Burak Özçivit eşi Fahriye Evcen ve kardeşi Burçun Özçivit arasında kaldı!

Tartışmanın ardından görümcesiyle arasındaki ipleri koparan güzel oyuncu, Burçun Özçivit'i sosyal medya hesaplarından da sildi. Hatta oğlu Karan'ı da görümcesine göstermeme kararı aldı.

  • 4
  • 78
Burak Özçivit eşi Fahriye Evcen ve kardeşi Burçun Özçivit arasında kaldı!

BARIŞMAK İSTEMEDİ

Çiftin aileleri, olayı öğrenince tarafları barıştırmak için harekete geçti. Ancak görümcesini hayatından tamamen çıkaran Fahriye Evcen, barışmaya yanaşmadı.

Burçun Özçivit bu yüzden yeğeni Karan'ın 1'inci yaş gününü de kutlayamadı.

  • 5
  • 78
Burak Özçivit eşi Fahriye Evcen ve kardeşi Burçun Özçivit arasında kaldı!

Eşi ve kardeşi arasında çaresiz kalan Burak Özçivit şimdilerde kara kara bu krizi nasıl atlatacaklarını düşünüyor.