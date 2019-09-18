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Bunu ilk kez duyacaksınız! Meğer Cüneyt Arkın...

Yaşayan efsanelerden Cüneyt Arkın, tartışmasız Türk sinema tarihinin en önemli oyuncularından. Battal Gazi filmlerinde canlandırdığı karakterle özdeşleşen Cüneyt Arkın, karizması ve yakışıklılığıyla milyonların sevgisini kazandı. Cüneyt Arkın hakkında hemen hemen çoğu insanın bilmediği bir gerçek, sosyal medyada çok konuşuldu. Cüneyt Arkın'ın gerçek ismini duyan sevenleri, kulaklarına inanamadı. İşte hafızalarımıza kazınan birbirinden ünlü oyuncuların gerçek isimleri...

Giriş Tarihi: 18.09.2019 11:26 Güncelleme Tarihi: 18.09.2019 11:33
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Bunu ilk kez duyacaksınız! Meğer Cüneyt Arkın...

Oynadığı filmlerle bir döneme damgasını vuran sinema oyuncusu Cüneyt Arkın'ın gerçek ismi ne? İşte sizi çok şaşırtacak o gerçek...

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Bunu ilk kez duyacaksınız! Meğer Cüneyt Arkın...

Türkiye'nin ünlü isimlerinin gerçek adları halkın büyük bir kısmı tarafından bilinmiyor. İşte Türk ünlülerin gerçek isimleri...

AHMET ÖZHAN - AHMET ŞÜKRÜ KADIÖZ

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Bunu ilk kez duyacaksınız! Meğer Cüneyt Arkın...

AHU TUĞBA - TUĞBA ÇETİN

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Bunu ilk kez duyacaksınız! Meğer Cüneyt Arkın...

ARTO - HARUTYAN DALGA

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Bunu ilk kez duyacaksınız! Meğer Cüneyt Arkın...

ASENA - ONUR ÇAKMAK