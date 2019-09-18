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Bunu ilk kez duyacaksınız! Meğer Cüneyt Arkın...
Yaşayan efsanelerden Cüneyt Arkın, tartışmasız Türk sinema tarihinin en önemli oyuncularından. Battal Gazi filmlerinde canlandırdığı karakterle özdeşleşen Cüneyt Arkın, karizması ve yakışıklılığıyla milyonların sevgisini kazandı. Cüneyt Arkın hakkında hemen hemen çoğu insanın bilmediği bir gerçek, sosyal medyada çok konuşuldu. Cüneyt Arkın'ın gerçek ismini duyan sevenleri, kulaklarına inanamadı. İşte hafızalarımıza kazınan birbirinden ünlü oyuncuların gerçek isimleri...
Giriş Tarihi: 18.09.2019 11:26 Güncelleme Tarihi: 18.09.2019 11:33
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