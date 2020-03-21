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Bülent Ersoy’dan koronavirüse karşı 25 bin TL’lik önlem

Tüm dünyayı etkisi altına koronavirüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından birçok kişi evinde çeşitli önlemler almaya başladı. Türk müziğinin divası Bülent Ersoy'da koronavirüse karşı önlem almak için kesenin ağzını açtı. Evini dezenfekte ettirmek yüklü miktarda para harcayan Ersoy, sürekli gittiği kebapçıyı da evine getirtti.

Giriş Tarihi: 21.03.2020 15:58 Güncelleme Tarihi: 21.03.2020 16:02
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Bülent Ersoy’dan koronavirüse karşı 25 bin TL’lik önlem

Tüm dünyaca hızla yayılan koronavirüse karşı önlem alan Bülent Ersoy, Sarıyer'deki evini başta aşağıya dezenfekte ettirdi. Ersoy, bu işlem için 25 bin TL ödedi.

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Bülent Ersoy’dan koronavirüse karşı 25 bin TL’lik önlem

Bülent Ersoy evine kapandı. Yaklaşık 25 bin TL ödeyerek evini dezenfekte ettirdi, restoranları ayağına getirtti.

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Bülent Ersoy’dan koronavirüse karşı 25 bin TL’lik önlem

Milliyet'ten Emrah Akçaay'ın haberine göre, sürekli gittiği kebapçıyı da evine çağırdı.

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Bülent Ersoy’dan koronavirüse karşı 25 bin TL’lik önlem

Ersoy'un, mart ayı sonundaki Denizli konserinin gerçekleşmesi halinde uçak yerine kiralayacağı VIP araçla gideceği iddia edildi.

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Bülent Ersoy’dan koronavirüse karşı 25 bin TL’lik önlem