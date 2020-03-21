Bülent Ersoy’dan koronavirüse karşı 25 bin TL’lik önlem

Tüm dünyayı etkisi altına koronavirüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından birçok kişi evinde çeşitli önlemler almaya başladı. Türk müziğinin divası Bülent Ersoy'da koronavirüse karşı önlem almak için kesenin ağzını açtı. Evini dezenfekte ettirmek yüklü miktarda para harcayan Ersoy, sürekli gittiği kebapçıyı da evine getirtti.