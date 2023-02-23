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Haberler Galeri Bugün hangi diziler var? TV YAYIN AKIŞI 23 ŞUBAT 2023 | ATV, SHOW TV, STAR TV, Kanal D, TV8... Televizyon yayın akışı! Perşembe yayınlanan dizi ve film listesi...

Bugün hangi diziler var? TV YAYIN AKIŞI 23 ŞUBAT 2023 | ATV, SHOW TV, STAR TV, Kanal D, TV8... Televizyon yayın akışı! Perşembe yayınlanan dizi ve film listesi...

Bugün hangi diziler var sorusunun cevabı aratılan konular arasında yerini aldı. Deprem felaketinin ardından yavaş yavaş normale dönmeye başlayan televizyon yayın akışına dair detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Perşembe akşamları izleyicisiyle buluşan Aldatmak, Al Sancak gibi dizlerin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. ATV, Show TV, Star TV, Kanal D güncel yayın listesi haberimizde...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.02.2023 17:53 Güncelleme Tarihi: 23.02.2023 17:54
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Bugün hangi diziler var? TV YAYIN AKIŞI 23 ŞUBAT 2023 | ATV, SHOW TV, STAR TV, Kanal D, TV8... Televizyon yayın akışı! Perşembe yayınlanan dizi ve film listesi...

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 büyük depremin ardından televizyon kanalları deprem özel yayınlarına geçti. Yeni haftanın başlamasıyla birlikte vatandaşlar televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor. Takip ettikleri dizilerin yeni bölümlerinin ne zaman yayınlanacağını araştıran izleyiciler detaylara ulaşmaya çalışıyor. İşte 23 Şubat 2023 TV yayın akışı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bugün hangi diziler var? TV YAYIN AKIŞI 23 ŞUBAT 2023 | ATV, SHOW TV, STAR TV, Kanal D, TV8... Televizyon yayın akışı! Perşembe yayınlanan dizi ve film listesi...

ATV YAYIN AKIŞI

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Aldatmak

22:45 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru

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Bugün hangi diziler var? TV YAYIN AKIŞI 23 ŞUBAT 2023 | ATV, SHOW TV, STAR TV, Kanal D, TV8... Televizyon yayın akışı! Perşembe yayınlanan dizi ve film listesi...

KANAL D YAYIN AKIŞI

13:30 O Kız

16:15 Aşk ve Umut

17:30 Hicran

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Canım Oğlum (Yerli Sinema)

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Bugün hangi diziler var? TV YAYIN AKIŞI 23 ŞUBAT 2023 | ATV, SHOW TV, STAR TV, Kanal D, TV8... Televizyon yayın akışı! Perşembe yayınlanan dizi ve film listesi...

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18:45 Show Ana Haber

20:00 Zor "Bir" Saat (Yabancı Sinema)

21:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

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Bugün hangi diziler var? TV YAYIN AKIŞI 23 ŞUBAT 2023 | ATV, SHOW TV, STAR TV, Kanal D, TV8... Televizyon yayın akışı! Perşembe yayınlanan dizi ve film listesi...

TRT 1 YAYIN AKIŞI

15:35 Yunus Emre

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Al Sancak