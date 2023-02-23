Bugün hangi diziler var? TV YAYIN AKIŞI 23 ŞUBAT 2023 | ATV, SHOW TV, STAR TV, Kanal D, TV8... Televizyon yayın akışı! Perşembe yayınlanan dizi ve film listesi...

Bugün hangi diziler var sorusunun cevabı aratılan konular arasında yerini aldı. Deprem felaketinin ardından yavaş yavaş normale dönmeye başlayan televizyon yayın akışına dair detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Perşembe akşamları izleyicisiyle buluşan Aldatmak, Al Sancak gibi dizlerin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. ATV, Show TV, Star TV, Kanal D güncel yayın listesi haberimizde...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 23.02.2023 17:53 Güncelleme Tarihi: 23.02.2023 17:54 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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