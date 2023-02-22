HaberlerGaleriBugün hangi diziler var? TV YAYIN AKIŞI 22 ŞUBAT 2023 | ATV, SHOW TV, STAR TV, Kanal D, TV8... Televizyon yayın akışı! Çarşamba yayınlanan dizi ve film listesi...
Bugün hangi diziler var? TV YAYIN AKIŞI 22 ŞUBAT 2023 | ATV, SHOW TV, STAR TV, Kanal D, TV8... Televizyon yayın akışı! Çarşamba yayınlanan dizi ve film listesi...
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 büyük depremin ardından televizyon kanalları deprem özel yayınlarına geçti. Yeni haftanın başlamasıyla birlikte vatandaşlar televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor. Takip ettikleri dizilerin yeni bölümlerinin ne zaman yayınlanacağını araştıran izleyiciler detaylara ulaşmaya çalışıyor. İşte 22 Şubat 2023 TV yayın akışı...