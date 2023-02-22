Bugün hangi diziler var? TV YAYIN AKIŞI 22 ŞUBAT 2023 | ATV, SHOW TV, STAR TV, Kanal D, TV8... Televizyon yayın akışı! Çarşamba yayınlanan dizi ve film listesi...

Bugün hangi diziler var sorusunun cevabı aratılan konular arasında yerini aldı. Deprem felaketinin ardından yavaş yavaş normale dönmeye başlayan televizyon yayın akışına dair detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Çarşamba akşamları izleyicisiyle buluşan Kuruluş Osman, O kız, Çöp Adam gibi dizlerin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. ATV, Show TV, Star TV, Kanal D güncel yayın listesi haberimizde...