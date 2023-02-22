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Haberler Galeri Bugün hangi diziler var? TV YAYIN AKIŞI 22 ŞUBAT 2023 | ATV, SHOW TV, STAR TV, Kanal D, TV8... Televizyon yayın akışı! Çarşamba yayınlanan dizi ve film listesi...

Bugün hangi diziler var? TV YAYIN AKIŞI 22 ŞUBAT 2023 | ATV, SHOW TV, STAR TV, Kanal D, TV8... Televizyon yayın akışı! Çarşamba yayınlanan dizi ve film listesi...

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 büyük depremin ardından televizyon kanalları deprem özel yayınlarına geçti. Yeni haftanın başlamasıyla birlikte vatandaşlar televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor. Takip ettikleri dizilerin yeni bölümlerinin ne zaman yayınlanacağını araştıran izleyiciler detaylara ulaşmaya çalışıyor. İşte 22 Şubat 2023 TV yayın akışı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.02.2023 19:57 Güncelleme Tarihi: 22.02.2023 19:57
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Bugün hangi diziler var? TV YAYIN AKIŞI 22 ŞUBAT 2023 | ATV, SHOW TV, STAR TV, Kanal D, TV8... Televizyon yayın akışı! Çarşamba yayınlanan dizi ve film listesi...

Bugün hangi diziler var sorusunun cevabı aratılan konular arasında yerini aldı. Deprem felaketinin ardından yavaş yavaş normale dönmeye başlayan televizyon yayın akışına dair detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Çarşamba akşamları izleyicisiyle buluşan Kuruluş Osman, O kız, Çöp Adam gibi dizlerin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. ATV, Show TV, Star TV, Kanal D güncel yayın listesi haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bugün hangi diziler var? TV YAYIN AKIŞI 22 ŞUBAT 2023 | ATV, SHOW TV, STAR TV, Kanal D, TV8... Televizyon yayın akışı! Çarşamba yayınlanan dizi ve film listesi...

ATV YAYIN AKIŞI

06:00 Hercai
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Ateş Kuşları
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman
22:30 Ateş Kuşları
01:00 Kardeşlerim
03:30 Ben Bu Cihana Sığmazam

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Bugün hangi diziler var? TV YAYIN AKIŞI 22 ŞUBAT 2023 | ATV, SHOW TV, STAR TV, Kanal D, TV8... Televizyon yayın akışı! Çarşamba yayınlanan dizi ve film listesi...

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Asi
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:30 Hayat Şarkısı
13:30 Yargı
16:15 Aşk ve Umut
17:30 Hicran
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 O Kız
00:15 Camdaki Kız
02:45 Kuzey Güney
05:00 Güneşi Beklerken

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Bugün hangi diziler var? TV YAYIN AKIŞI 22 ŞUBAT 2023 | ATV, SHOW TV, STAR TV, Kanal D, TV8... Televizyon yayın akışı! Çarşamba yayınlanan dizi ve film listesi...

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Aziz
09:00 Bu Sabah
11:00 Bir Şansım Olsa
12:00 Kızılcık Şerbeti
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Yabancı Sinema Kılıç Savaşları 2
21:45 Yabancı Sinema Akılalmaz
23:45 Yabancı Sinema Kılıç Savaşları 2
01:30 Yabancı Sinema Akılalmaz
03:30 Baba

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Bugün hangi diziler var? TV YAYIN AKIŞI 22 ŞUBAT 2023 | ATV, SHOW TV, STAR TV, Kanal D, TV8... Televizyon yayın akışı! Çarşamba yayınlanan dizi ve film listesi...

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:30 Vuslat
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
12:15 Yürek Çıkmazı
14:30 Adını Sen Koy
16:10 Yunus Emre
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Yerli Sinema Kesişme: İyi ki Varsın Eren
23:35 Gönül Dağı
01:50 Yürek Çıkmazı
04:15 Yunus Emre