Bu soru sizi çocukluğunuza götürecek! Milyoner'de bir nesle anılarını hatırlatacak 7 bin 500 TL değerindeki çizgi film sorusu...

ATV ekranlarının sevilen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster bu hafta da milyonları ekranlara kilitlendi. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı programın bu haftaki bölümüne çizgi filmler hakkında sorulan soru damga vurdu. 7 bin 500 TL değerindeki soruyu doğru bilen yarışmacı yoluna devam ederken, soruyu gören izleyiciler çocukluğundaki anılarını hatırladı.. şte detaylar...

Giriş Tarihi: 12.07.2023 00:01 Güncelleme Tarihi: 12.07.2023 00:02 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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