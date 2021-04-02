Bu kadarı pes dedirtecek. Sadakatsiz'de ayrılık deryasına o da katıldı. Güzel oyuncudan sonra Cansu Dere içinde yeni iddalar ortaya atıldı. Kanal D ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Sadakatsiz'de ayrılık iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Uzun süredir diziden ayrılacağı konuşulan güzel oyuncu Melis Sezen'e diğer başrol oyuncusu Cansu Dere'de eklendi. İddiaya göre güzel oyuncu yakın zamanda diziden ayrılacak. Konu hakkında henüz açıklama gelmedi. Yapımcı ve oyuncu tarafından gelecek açıklamalar merakla takip ediliyor.