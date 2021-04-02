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03 Nisan 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Bu kadarı pes dedirtecek! Sadakatsiz'de ayrılık deryasına o da katıldı! Güzel oyuncudan sonra... Bu kadarı pes dedirtecek! Sadakatsiz'de ayrılık deryasına o da katıldı! Güzel oyuncudan sonra...
Kanal D ekranlarının heyecanla takip edilen dizileri arasından yer alan Sadakatsiz'de ayrılık iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Sadakatsiz'de "Asya" karakterine hayat veren Cansu Dere'nin diziden ayrılacağı iddiası kafaları karıştırdı. Uzun süredir Melis Sezen'in diziye veda edeceği konuşuluyordu. Hayranları iddianın gerçeklik payı olup olmadığını merak ediyor. Yapımcı ve oyuncular tarafından gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor.
Giriş Tarihi: 02.04.2021 22:49 Güncelleme Tarihi: 02.04.2021 22:49
Bu kadarı pes dedirtecek. Sadakatsiz'de ayrılık deryasına o da katıldı. Güzel oyuncudan sonra Cansu Dere içinde yeni iddalar ortaya atıldı. Kanal D ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Sadakatsiz'de ayrılık iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Uzun süredir diziden ayrılacağı konuşulan güzel oyuncu Melis Sezen'e diğer başrol oyuncusu Cansu Dere'de eklendi. İddiaya göre güzel oyuncu yakın zamanda diziden ayrılacak. Konu hakkında henüz açıklama gelmedi. Yapımcı ve oyuncu tarafından gelecek açıklamalar merakla takip ediliyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Başrollerinde Cansu Dere, Melis Sezen ve Caner Cindoruk yer alıyor. Her bölümde reyting rekorlarına imza atan dizisinin oyuncu kadrosunun hemen yanında ilginç bir ihanet hikayesi ekranlara seyirciyi adeta bağlıyor.
Çarşamba akşamlarının en sevilen dizileri arasında yerini alan Sadakatsiz dizisinin son bölümünün ardından ortaya atılan iddia şok etkisi yarattı.
Twitter'ın gündemine bomba gibi düşen bu iddiaya ise birçok sosyal medya kullanıcısı yorum yaparak düşüncelerini dile getirdi.
Cansu Dere'nin bu vedası ise sosyal medya kullanıcıları tarafından "1 Nisan şakası" olarak yorumlandı.